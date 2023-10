Pour Janet Yellen, les taux "plus élevés plus longtemps" ne sont pas acquis

Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor, a indiqué hier que la résistance étonnante de l'économie américaine n'allait pas forcément se traduire...

(Boursier.com) — Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor, a indiqué hier que la résistance étonnante de l'économie américaine n'allait pas forcément se traduire par des taux plus élevés, plus longtemps, comme l'envisagent de plus en plus les marchés financiers. Lors d'une discussion à Washington dans le cadre d'une conférence de la Fortune CEO Initiative, Yellen a expliqué : "Les gens tentent d'évaluer exactement ce que cela demandera pour ramener l'inflation à la baisse". "Et la résilience économique qu'ils observent suggère peut-être des taux plus élevés, plus longtemps, mais nous verrons. Je pense que cela n'est d'aucune façon un acquis", a aussi lancé l'ancienne patronne de la Fed.

Elle a également ajouté qu'il était possible que de plus forts niveaux de dépenses d'investissement, par exemple pour la transition énergétique, impliquent des taux d'intérêt plus élevés sur le long terme. Mais elle constate aussi que les forces structurelles ayant tiré les taux vers le bas ces dernières décennies subsistent. Yellen se dit par ailleurs incapable de savoir si les rendements obligataires vont rester élevés sur le long terme. La dirigeante du Trésor US a aussi souligné l'importance du maintien d'une politique fiscale soutenable.