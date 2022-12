Pour Christine Lagarde, la BCE doit faire plus sur les taux que ce que le marché 'price' actuellement !

Quel pivot ?

(Boursier.com) — Christine Lagarde s'exprime devant la presse à la suite du nouveau tour de vis de la Banque centrale européenne. Concernant l'inflation, un des principaux sujets du moment, la présidente de la BCE explique que l'inflation a reculé à 10% en novembre, principalement en raison du repli des prix de l'énergie, tandis que l'inflation des services a également légèrement diminué. Les goulots d'étranglement s'atténuent progressivement, même si leurs effets continuent de contribuer à l'inflation, faisant notamment monter les prix des biens. Il en va de même pour la levée des restrictions liées à la pandémie : tout en s'affaiblissant, l'effet de la demande refoulée continue de faire grimper les prix, en particulier dans le secteur des services. La dépréciation de l'euro cette année continue également de se répercuter sur les prix à la consommation.

Vers une croissance des salaires à des taux bien supérieurs aux moyennes historiques

La croissance des salaires se renforce, soutenue par des marchés du travail robustes et un certain rattrapage des salaires pour compenser les travailleurs en cas d'inflation élevée. Étant donné que ces facteurs devraient rester en place, les projections des services de l'Eurosystème prévoient une croissance des salaires à des taux bien supérieurs aux moyennes historiques et une hausse de l'inflation tout au long de la période de projection. La plupart des mesures des anticipations d'inflation à plus long terme se situent actuellement autour de 2%, bien que des révisions supplémentaires au-dessus de l'objectif de certains indicateurs justifient une surveillance continue.

Globalement, les risques pesant sur les perspectives de croissance économique sont orientés à la baisse, en particulier à court terme, avec la guerre en Ukraine, des coûts de l'énergie et des aliments qui pourraient rester durablement plus élevés que prévu et un éventuel affaiblissement plus net que prévu de l'économie mondiale. A l'inverse, les risques pesant sur les perspectives d'inflation sont principalement orientés à la hausse.

Christine Lagarde se montre très hawkish !

La dirigeante affirme que les deux points principaux à retenir aujourd'hui sont que non seulement la BCE augmentera encore ses taux d'intérêt mais estime que les taux d'intérêt devront encore augmenter 'significativement' à un rythme soutenu pour atteindre des niveaux suffisamment restrictifs pour assurer un retour rapide de l'inflation à notre objectif de moyen terme de 2%.

"Nous avons plus de terrain à couvrir, nous avons plus de temps à parcourir et nous sommes dans un long match", souligne C.Lagarde au sujet des futures hausses de taux, précisant qu' "une hausse significative à un rythme régulier" signifie que nous devrions nous attendre à augmenter à un rythme de "50 points de base pendant un certain temps". La dirigeante ajoute que la BCE doit faire plus sur les taux que ce que le marché 'price' actuellement. Des propos clairement 'hawkish'... qui expliquent la nette remontée de l'euro face au dollar (en baisse de 0,7% avant la conférence de C.Lagarde, la devise européenne gagne désormais 0,3%, au-dessus des 1,07$).

C.Lagarde réaffaire que la modification des taux d'intérêt est le principal outil pour maîtriser l'inflation, le QT ne fait que "travailler en arrière-plan".

Comme au sein du MPC de la Banque d'Angleterre, les divergences existent clairement au sein du Conseil des gouverneurs de la BCE. L'ancienne patronne du FMI indique ainsi que certains membres du Conseil auraient peut-être voulu en faire un peu plus, d'autres un peu moins. Il y avait un " consensus général " sur l'évaluation de l'économie et un " accord général " sur la stratégie. Mais tout le monde n'était pas d'accord sur la 'tactique à adopter'.

En outre, la dirigeante précise bien que le Conseil ne peut pas se concentrer sur des lectures d'inflation mensuelles uniques. Même si le chiffre de décembre peut marquer un nouveau ralentissement des prix, il y a des raisons de croire que l'inflation de janvier et février sera à nouveau orientée à la hausse, car c'est à ce moment-là que la hausse des prix de l'énergie se répercuteront...