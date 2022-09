Porsche : le "Shadow Book" en a sous le capot

La demande en actions Porsche AG dans le cadre de l'IPO (introduction en bourse) est, comme on pouvait s'y attendre, supérieure à l'offre...

(Boursier.com) — La demande en actions Porsche AG dans le cadre de l'IPO (introduction en bourse) est, comme on pouvait s'y attendre, supérieure à l'offre. Les carnets d'ordres ouvriront probablement la semaine prochaine, selon Handelsblatt, citant des sources financières. L'article note que la publication de la fourchette de prix n'est pas attendue avant dimanche soir et que les livres d'ordres boursiers seront probablement ouverts dans la semaine à venir. En attendant, il y a déjà des signes qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de demande d'actions que ce qui sera offert. "Le Shadow Book est en très bon état", dit HB, qui cite une source bien renseignée sur la question.