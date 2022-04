Plus forte hausse de l'activité du secteur privé depuis plus de quatre ans en France

Bonne nouvelle pour l'économie nationale...

(Boursier.com) — Bonne nouvelle pour l'économie nationale. Le secteur privé français a enregistré une croissance solide en début de deuxième trimestre, les données PMI Flash S&P Global mettant en évidence la plus forte hausse de l'activité globale depuis un peu plus de quatre ans. L'expansion s'est de nouveau principalement appuyée sur les performances des prestataires de services, l'assouplissement des restrictions sanitaires ayant favorisé une nouvelle hausse de la demande. En revanche, les pénuries de matières premières et composants ont de nouveau limité les capacités de production des fabricants français dont l'activité n'a que faiblement progressé au cours du mois.

Cela se traduit au niveau des indices par une hausse de l'indice Flash composite de l'activité globale de 56,3 en mars à 57,5 en avril (55 de consensus), sur un plus haut de 51 mois. L'indice Flash de l'activité de services ressort à 58,8 en avril (57,4 en mars et 56,5 de consensus), également au plus haut depuis 51 mois, tandis que l'indice PMI Flash de l'industrie manufacturière remonte légèrement sur un mois, de 54,7 à 55,4, sur un sommet de 2 mois.

Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête : "la bonne tenue de l'économie française en avril peut paraître surprenante au vu de l'inflation galopante, de l'escalade des tensions géopolitiques et des difficultés d'approvisionnement. La plus forte croissance de l'activité depuis quatre ans enregistrée au cours du mois dans le secteur privé français suggère le maintien d'un fort effet de rattrapage lié à la reprise post Covid-19 en ce début de quatrième trimestre, les répondants à l'enquête attribuant, de fait, la hausse de leurs nouvelles commandes au phénomène de rebond post-pandémie".