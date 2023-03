Plus forte expansion de l'économie française depuis mai 2022 (indices PMI Flash S&P Global)

Les dernières données PMI Flash S&P Global mettent en évidence une croissance soutenue de l'économie française en fin de premier trimestre 2023,...

(Boursier.com) — Les dernières données PMI Flash S&P Global mettent en évidence une croissance soutenue de l'économie française en fin de premier trimestre 2023, l'activité globale ayant progressé pour un deuxième mois consécutif et affiché son plus fort taux d'expansion depuis mai 2022. Cette tendance a toutefois exclusivement reposé sur le secteur des services, la production manufacturière ayant en effet diminué pour un dixième mois consécutif. L'indice PMI Flash composite de l'activité globale ressort ainsi à 54 en mars (51,7 en février et de 51,5 consensus).

Dans le détail, l'indice Flash de l'activité de services se redresse de 53,1 en février à 55,5 (52,5 de consensus), au plus haut depuis 10 mois, alors que l'indice Flash de l'industrie manufacturière atteint 47,7 (47,4 en février et 48 de consensus).

Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market Intelligence, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "l'économie française, la deuxième plus importante de la zone euro, fait preuve d'une résilience remarquable face à la hausse des taux d'intérêt et à la forte inflation, les dernières données PMI suggérant en effet une croissance du PIB français au premier trimestre 2023. Les données du mois de mars ont en outre mis en évidence la plus forte expansion mensuelle de l'activité du secteur privé depuis mai 2022 ainsi que la première hausse des nouvelles affaires depuis juin dernier. Il convient toutefois de souligner que ces croissances des volumes d'activité et de la demande se sont exclusivement appuyées sur le secteur des services, tendance qui met en exergue le dynamisme de l'économie nationale malgré les pressions que l'augmentation du coût de la vie, la hausse des taux d'emprunt et les inquiétudes liées au risque de récession font peser sur la situation financière des consommateurs et des entreprises".