Plus forte expansion de l'économie française depuis mai 2022 (indices PMI flash d'avril)

Les dernières données PMI Flash HCOB mettent en évidence la plus forte expansion de l'économie française depuis mai 2022...

(Boursier.com) — Les dernières données PMI Flash HCOB mettent en évidence la plus forte expansion de l'économie française depuis mai 2022, tendance ayant reposé sur un rebond de la croissance de l'activité dans le secteur des services. Le volume global des nouvelles affaires a augmenté pour un deuxième mois consécutif, porté par une amélioration de la demande sous-jacente. Parallèlement, témoignant d'une relative solidité du marché du travail, la croissance de l'emploi s'est accélérée par rapport au mois précédent pour afficher un plus haut de onze mois. Enfin, la confiance s'est très légèrement renforcée en avril, tandis que les tensions inflationnistes se sont de nouveau atténuées.

L'indice PMI Flash composite HCOB de l'activité globale en France s'est ainsi redressé de 52,7 en mars à 53,8, contre 52,9 de consensus. L'indice PMI Flash HCOB de l'activité de services ressort lui à 56,3 en avril (53,9 en mars et 53,5 de consensus), sur un plus haut de 11 mois, tandis que l'indice PMI Flash HCOB de l'industrie manufacturière tombe à 45,5 en avril (47,3 en mars et 47,8 de consensus), sur un plancher de 35 mois.

Norman Liebke, économiste à Hamburg Commercial Bank, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "l'indice PMI HCOB signale, pour un troisième mois consécutif, une amélioration de la conjoncture économique en France. Le secteur privé français entame en effet le deuxième trimestre sur une note positive, le secteur des services (représentant environ 80% de l'économie du pays) ayant enregistré en avril sa plus forte croissance depuis mai 2022. Dans le secteur manufacturier en revanche, la conjoncture s'est de nouveau détériorée, le rythme de la contraction s'étant même accéléré. Les importants mouvements sociaux actuellement observés en France, et visant à protester contre la réforme des retraites imposée par le gouvernement, ont visiblement pesé sur les dernières données PMI du secteur manufacturier, l'indice PMI HCOB de la production s'étant en effet replié de 46,8 en mars à 41,9 en avril".