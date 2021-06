Plus forte croissance depuis quinze ans dans le secteur privé de la zone euro !

Plus forte croissance depuis quinze ans dans le secteur privé de la zone euro !









Indices PMI flash très solides en juin !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Plus forte croissance depuis quinze ans dans le secteur privé de la zone euro ! Selon son estimation flash, l'indice PMI composite IHS Markit s'est redressé de 57,1 en mai à 59,2, soit son plus haut niveau depuis juin 2006. L'indice signale ainsi une accélération de la croissance de l'activité globale du secteur privé de la zone euro pour un troisième mois consécutif, tendance favorisée par la levée progressive des mesures de restrictions sanitaires et la réouverture subséquente de l'économie.

Dans le détail, l'indice PMI flash de l'activité de services atteint 58 (55,2 en mai), au plus haut depuis 41 mois, alors que l'indice PMI flash de l'industrie manufacturière se maintient à haut niveau, à 63,1.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête : "portée par un fort rebond de la demande, la croissance de la zone euro s'est accélérée en juin et a affiché un rythme inégalé au cours des quinze dernières années. Le regain d'expansion ne se cantonne plus au seul secteur manufacturier, mais s'est désormais étendu aux activités de services, notamment celles impliquant un contact direct avec la clientèle. La levée des restrictions mises en place depuis septembre dernier pour limiter la propagation du virus devrait se poursuivre par un retrait total des mesures sanitaires en juillet, tandis que le déploiement de la vaccination s'accélère, permettant d'envisager un retour prochain à la normale dans les différents pays de la région.

L'assouplissement des restrictions, conjugué aux campagnes vaccinales, a non seulement favorisé un rebond de croissance de l'activité - particulièrement marqué dans le secteur des services -, mais également porté la confiance à son plus haut niveau historique, entraîné une hausse des dépenses et stimulé les créations d'emplois. Les données de l'enquête préfigurent une croissance très soutenue du PIB de la zone euro au deuxième trimestre, suivie par un redressement économique encore plus impressionnant au troisième trimestre".