Plus forte croissance de l'économie de la zone euro en mars depuis mai 2022 (indices PMI S&P Global)

(Boursier.com) — Bien que revus à la baisse par rapport à leur estimation flash, les indices PMI S&P Global composite et de l'activité de services montrent que l'activité dans le secteur privé de la zone euro est restée soutenue en mars.

L'indice PMI S&P Global composite de l'activité globale dépasse la barre des 50 pour un troisième mois consécutif en mars et atteint son plus haut niveau depuis mai 2022. L'indice, qui s'établit à 53,7 après 52 en février, a ainsi progressé de manière continue depuis le creux de près de deux ans enregistré en octobre dernier, lorsque les inquiétudes relatives à la crise énergétique en Europe étaient à leur comble. L'indice PMI S&P Global de l'activité de services s'établit lui à 55, contre 52,7 en février (55,6 en première estimation), et indique la croissance la plus marquée depuis mai 2022.

Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market Intelligence commente ainsi les derniers résultats de l'enquête: "le rebond de l'activité économique de la zone euro, après le ralentissement observé en fin d'année 2022, s'est poursuivi en mars. Selon les dernières données PMI, le risque de récession dans la région continue donc, pour l'heure, de s'éloigner".