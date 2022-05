A 58,9 contre 57,4 en mars et 58,8 en estimation flash, l'indice PMI S&P Global de l'activité de services - calculé à partir d'une question unique...

(Boursier.com) — A 58,9 contre 57,4 en mars et 58,8 en estimation flash, l'indice PMI S&P Global de l'activité de services - calculé à partir d'une question unique posée à un panel de répondants et portant sur leur niveau effectif d'activité par rapport au mois précédent - s'est redressé pour un troisième mois consécutif et indique en avril un fort rythme de croissance, le plus marqué depuis le début de l'année 2018. L'activité a ainsi augmenté de manière continue depuis avril 2021 dans le secteur des services.

Porté par ce dynamisme dans les services, l'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale (57,6 contre 56,3 en mars) signale également la plus forte croissance de l'activité du secteur privé français depuis le début de l'année 2018.

Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "le dynamisme du secteur des services - secteur le plus important de l'économie française - s'est maintenu en avril, l'activité ayant progressé à son rythme le plus marqué depuis plus de quatre ans. L'activité économique continue de bénéficier de la levée progressive des mesures sanitaires, de nombreuses entreprises interrogées ayant en effet attribué une croissance forte et prolongée de la demande à la reprise post pandémie. S'étant renforcée pour afficher son rythme le plus marqué depuis six mois, la croissance de l'emploi souligne également le dynamisme du secteur en ce début de deuxième trimestre, les prestataires de services ayant indiqué avoir créé de nouveaux postes afin de répondre au raffermissement de la demande, mais également pour accroître leur capacité opérationnelle ".