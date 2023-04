Plus forte croissance de l'activité du secteur des services français depuis neuf mois

(Boursier.com) — Le retour à la croissance s'est confirmé en mars dans le secteur des services français, après la première hausse de l'activité enregistrée depuis trois mois en février. Ayant atteint son plus haut niveau depuis la mi-2022, le rythme de l'expansion a en outre été soutenu en cette fin de premier trimestre, tendance généralement attribuée à un environnement plus favorable à la demande. De fait, le volume des nouvelles affaires a enregistré une hausse modérée au cours du mois et la confiance des entreprises s'est légèrement renforcée.

S'étant redressé de 53,1 en février à 53,9, l'indice PMI S&P Global de l'activité commerciale ressort toutefois inférieur à sa lecture flash (55,5). L'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale signale lui une deuxième croissance mensuelle consécutive du secteur privé français en mars : il s'établit à 52,7, contre 51,7 en février, et 54 en première estimation.

Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market Intelligence, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "le mois de mars marque la fin d'un premier trimestre relativement positif pour l'économie française. Bien que le recul de la production manufacturière se soit poursuivi, les deux mois consécutifs de croissance soutenue de l'activité enregistrés dans le secteur des services en février et en mars sont de bon augure pour les performances économiques de l'ensemble du secteur privé français au premier trimestre 2023. Reste toutefois à déterminer quel sera l'impact, sur l'économie, de la récente agitation sociale dans le pays. La trajectoire haussière de l'indice des nouvelles affaires suggère par ailleurs un début d'amélioration de la demande sous-jacente, notamment sur les marchés intérieurs, ce malgré la baisse des revenus réels sous l'effet de l'augmentation des taux d'intérêt et de la forte inflation".