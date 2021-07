Plus forte croissance de l'activité du secteur des services français depuis janvier 2018

Plus forte croissance de l'activité du secteur des services français depuis janvier 2018









L'expansion se poursuit à rythme élevé...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Troisième hausse consécutive de l'activité dans le secteur des services en juin. Se redressant de 56,6 en mai à 57,8, l'indice titre IHS Markit de l'activité commerciale atteint de plus son plus haut niveau depuis près de trois ans et demi. L'indice composite de l'activité globale met aussi en évidence une forte hausse de l'activité dans le secteur privé français en juin, celle-ci venant compléter le premier trimestre de croissance continue depuis la fin de l'année 2019. L'expansion s'est en outre accélérée par rapport au mois de mai puisque l'indice ressort à 57,4 contre 57 et 57,1 en estimation flash.

Joe Hayes, Senior Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "un nouvel assouplissement des restrictions sanitaires a, de manière prévisible, favorisé une nouvelle hausse marquée de l'activité dans le secteur des services français en juin, celle-ci venant compléter le premier trimestre de croissance continue depuis le début de la pandémie. La consommation de l'épargne accumulée pendant les périodes de confinement ainsi que l'accroissement de la capacité opérationnelle des entreprises devraient en outre permettre à l'expansion de retrouver le dynamisme nécessaire à la consolidation de la reprise".