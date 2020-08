Plus forte croissance de l'activité de la zone euro depuis plus de deux ans

Le redressement de l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro s'est poursuivi au cours du mois de juillet...

(Boursier.com) — Le redressement de l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro s'est poursuivi au cours du mois de juillet. Progressant de 48,5 en juin à 54,9, l'indice gagne en effet plus de six points et dépasse en outre son estimation flash (54,8). L'indice se hisse ainsi au-dessus de la barre des 50 pour la première fois depuis février et signale le plus fort taux d'expansion de l'activité depuis juin 2018.

A 54,7 en juillet contre 48,3 en juin, l'indice PMI IHS Markit de l'activité de services s'est également redressé nettement au-dessus de la barre des 50, signalant un retour à la croissance. L'indice a en outre atteint son plus haut niveau depuis près de deux ans.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente: "les données PMI composites du mois de juillet ont mis en évidence un rebond de l'activité du secteur privé de la zone euro, celle-ci ayant en effet enregistré sa plus forte croissance depuis plus de deux ans au cours du mois. Le nouvel assouplissement des mesures de confinement dans la région a favorisé une expansion particulièrement soutenue en France et en Allemagne, tandis que l'Italie et l'Espagne ont également profité d'un retour à la croissance. Accompagnant un rebond de la production dans le secteur manufacturier, le retour à la hausse de l'activité dans le secteur des services laisse espérer une reprise de la croissance économique de la région au troisième trimestre après l'effondrement sans précédent de l'activité globale observé au deuxième trimestre".