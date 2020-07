Plus forte croissance de l'activité de la zone euro depuis deux ans

(Boursier.com) — Indices PMI flash supérieurs aux attentes dans la zone euro en juillet. L'assouplissement des mesures de confinement ayant favorisé le redémarrage des diverses économies de la région, l'activité du secteur privé de la région a augmenté pour la première fois depuis février au cours du mois, la croissance ayant en outre affiché son rythme le plus soutenu depuis un peu plus de deux ans.

Le rebond de l'indice PMI Flash composite IHS Markit par rapport à son creux historique d'avril (13,6) s'est ainsi poursuivi en juillet, l'indice se redressant de 48,5 en juin à 54,8, contre un consensus de 51,1. Du côté des services, l'Indice PMI Flash de l'activité s'est établi à 55,1 (48,3 en juin), au plus haut depuis 25 mois, alors que l'Indice PMI Flash de l'industrie manufacturière a atteint 51,1 (47,4 en juin), sur un plus haut de 19 mois.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "le secteur privé de la zone euro a débuté le troisième trimestre 2020 sur une note positive, l'activité enregistrant en effet sa plus forte croissance depuis un peu plus de deux ans en juillet, grâce à de nouvelles mesures de déconfinement et à la réouverture des économies qui en a résulté. La demande a également manifesté des signes de reprise, tendance ayant favorisé un ralentissement de la contraction de l'emploi. Cette dernière estimation flash des données PMI composites sur la zone euro continue ainsi de suggérer la possibilité d'un rebond marqué de l'économie de la région après un effondrement sans précédent au deuxième trimestre. Toutefois, si les données relatives à l'activité laissent entrevoir une reprise initiale en V, l'évolution d'autres variables, telles que le travail encours ou l'emploi, met en lumière les risques de détérioration des perspectives de croissance".