Plus forte contraction de l'économie de la zone euro depuis près de trois ans (indices PMI HCOB)

(Boursier.com) — Les dernières données PMI HCOB produites par S&P Global ont mis en évidence une nouvelle contraction de l'économie de la zone euro en ce début de quatrième trimestre, celle-ci prolongeant la période de repli de l'activité amorcée au début du semestre. Le rythme de la contraction s'est en outre accéléré par rapport à septembre, affichant ainsi son plus haut niveau depuis novembre 2020.

Parallèlement, la détérioration de la demande s'est poursuivie, comme en témoigne le plus important recul des nouvelles affaires depuis septembre 2012 lors de la crise de la dette souveraine (période de pandémie mise à part). Autre tendance soulignant l'assombrissement des perspectives économiques dans la région et marquant la fin d'une période de croissance continue de l'emploi de trente-deux mois, les effectifs des entreprises ont stagné en octobre.

L'indice désaisonnalisé PMI composite HCOB de l'activité globale ressort ainsi sous les 50 pour un cinquième mois consécutif, à 46,5. À 47,8 contre 48,7 en septembre, l'indice PMI HCOB pour le secteur des services s'est de son côté replié à un plus bas de trente-deux mois en octobre et a ainsi signalé une troisième baisse mensuelle consécutive de l'activité, plus marquée en outre que celle observée le mois précédent.

Dr. Cyrus de la Rubia, Chef économiste à la Hamburg Commercial Bank, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "le secteur des services de la zone euro a connu un début de quatrième trimestre difficile, marqué par une troisième baisse mensuelle consécutive de l'activité ainsi que par un très fort recul du volume global des nouvelles affaires. Les prochains mois s'annoncent donc difficiles pour les prestataires de services, comme le soulignent les perspectives d'activité des entreprises qui, malgré une très légère amélioration par rapport à septembre, restent nettement inférieures à leur moyenne de long terme".