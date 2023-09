Plus forte contraction de l'activité depuis deux ans et demi dans le secteur des services en France

Les dernières données PMI HCOB, produites par S&P Global, mettent en évidence un nouveau repli de l'activité dans le secteur des services français en...

(Boursier.com) — Les dernières données PMI HCOB, produites par S&P Global, mettent en évidence un nouveau repli de l'activité dans le secteur des services français en août, la contraction s'étant en outre accélérée pour afficher son rythme le plus marqué depuis deux ans et demi. La baisse de l'activité s'est accompagnée d'un fort recul des nouvelles affaires et d'un ralentissement de la croissance de l'emploi, le taux de création de postes s'étant en effet replié à son plus bas niveau depuis novembre dernier. À 46, contre 47,1 en juillet et 46,7 en première estimation, l'indice PMI HCOB de l'activité commerciale - qui compare le volume d'activité du mois en cours à celui du mois précédent - s'est établi sous la barre des 50 pour un troisième mois consécutif et signale la plus forte contraction mensuelle de l'activité depuis février 2021.

Norman Liebke, économiste à la Hamburg Commercial Bank, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "la conjoncture est restée difficile dans le secteur des services français en août, les dernières données de l'enquête ayant mis en évidence une troisième baisse mensuelle consécutive de l'activité, conjuguée à des replis simultanés du volume global des nouvelles affaires et des ventes à l'export. Les entreprises interrogées attribuent ces tendances à deux facteurs principaux : une diminution des budgets chez leurs clients ainsi les inquiétudes entourant l'évolution des perspectives économiques".

À 46 (contre 46,6 en estimation flash), l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale signale également une troisième baisse mensuelle consécutive de l'activité dans le secteur privé français. S'étant en outre replié par rapport à juillet (46,6), il indique le plus fort taux de contraction depuis novembre 2020, l'activité ayant reculé à un rythme soutenu tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services.