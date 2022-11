Plus forte contraction de l'activité de la zone euro depuis près de deux ans (indices PMI)

(Boursier.com) — Les dernières données PMI mettent en évidence un quatrième repli mensuel consécutif de l'activité dans le secteur privé de la zone euro, le plus important, en outre, depuis novembre 2020. En dehors des replis enregistrés pendant les périodes de confinement sanitaires, le taux de contraction a affiché en octobre son plus haut niveau depuis le premier semestre 2013. La baisse de l'activité s'est accélérée dans le secteur manufacturier comme dans celui des services au cours du mois, le climat de forte incertitude économique, la flambée des prix et la faiblesse de la demande sous-jacente s'étant traduits par une nouvelle baisse marquée du volume global des nouvelles affaires.

L'indice final composite PMI S&P Global de l'activité globale ressort ainsi à 47,3 (48,1 en septembre et 47,1 en estimation flash), sur un plancher de 23 mois. L'indice PMI S&P Global de l'activité de services recule lui de 48,8 en septembre à 48,6 (48,2 en estimation flash), et signale une troisième baisse mensuelle consécutive de l'activité des prestataires de services, la plus forte depuis février 2021.

Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market Intelligence commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "après les faibles performances économiques mises en évidence au troisième trimestre par les données PMI comme par les données officielles, les résultats de l'enquête PMI d'octobre annoncent une récession de la région dans les mois à venir. Tandis que la forte inflation entrave la demande et affaiblit la confiance des entreprises, les inquiétudes relatives à une aggravation de la crise énergétique pendant la période hivernale exacerbent le climat d'incertitude et pèsent sur les processus de décision".