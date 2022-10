Plus forte contraction de l'activité de la zone euro depuis janvier 2021

Accélération de la contraction de l'activité...

(Boursier.com) — Les dernières données PMI mettent en évidence un troisième repli mensuel consécutif de l'activité dans le secteur privé de la zone euro, le plus important depuis janvier 2021. La baisse de l'activité s'est accélérée dans le secteur manufacturier comme dans celui des services en septembre, le niveau élevé de l'inflation, la flambée des prix de l'énergie, l'incertitude économique croissante et l'affaiblissement de la demande s'étant traduits par un renforcement de la contraction dans la région. Le volume global des nouvelles affaires a enregistré son plus fort recul depuis près de deux ans tandis que les ventes à l'export ont elles aussi fortement diminué.

L'indice final composite de l'activité globale dans la zone euro s'établit ainsi à 48,1 en septembre (48,9 en août et 48,2 en première estimation). L'indice final relatif à l'activité de services tombe lui à 48,8 (49,8 en août), sur un plancher de 19 mois.

Chris Williamson, Chief Business Economist à S&P Global Market Intelligence commente ainsi les derniers résultats de l'enquête PMI : "les dernières données PMI sur la zone euro ayant mis en évidence une accélération de la contraction de l'activité ainsi qu'une accentuation des tensions sur les prix en septembre, les espoirs de voir la région éviter une récession continuent de s'évanouir. De fait, la nécessité pour les responsables politiques de maîtriser l'inflation galopante ne fait qu'augmenter le risque d'un ralentissement économique brutal. L'activité des entreprises de la zone euro a diminué pour un troisième mois consécutif en septembre, le rythme de la contraction s'étant en outre renforcé tout au long du trimestre. La dégradation des perspectives d'activité pour les prochains mois, conjuguée à un repli important du volume des nouvelles affaires, fait en outre craindre une accélération de la baisse du PIB de la région au quatrième trimestre de l'année".