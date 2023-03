Plus fort recul de la production manufacturière française depuis octobre 2022

Après avoir signalé une première croissance de l'industrie manufacturière française depuis cinq mois en janvier, l'enquête PMI met en évidence un...

(Boursier.com) — Après avoir signalé une première croissance de l'industrie manufacturière française depuis cinq mois en janvier, l'enquête PMI met en évidence un retour de la contraction dans le secteur, les baisses de la production et des nouvelles commandes s'étant renforcées en milieu de premier trimestre. La demande a également chuté sur les marchés étrangers, comme le signale le plus fort taux de contraction des nouvelles commandes à l'export depuis mai 2020.

Après s'être établi à 50,5 en janvier, l'indice des acheteurs PMI S&P Global - un indice composite établi sur la base de cinq indices individuels (nouvelles commandes, production, emploi, délais de livraison des fournisseurs et stocks des achats) et conçu pour mesurer la performance globale de l'industrie manufacturière - s'est replié à 47,4 (47,9 en première estimation), mettant ainsi en évidence une détérioration modérée de la conjoncture en février.

Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market Intelligence, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête PMI : "lLe très léger rebond du secteur manufacturier français observé en début d'année semble déjà s'essouffler. Si les rythmes modérés des baisses de l'activité et des nouvelles commandes enregistrés en décembre et en janvier suggéraient un plafonnement de la contraction au quatrième trimestre, les derniers résultats de l'enquête font désormais douter d'une amélioration prochaine de la conjoncture. La production et les nouvelles commandes ont en effet enregistré leur plus fort repli depuis respectivement octobre et novembre 2022. Les données PMI mettent par ailleurs en évidence une dégradation de la demande étrangère, une accentuation de la baisse de l'activité achats et de nouvelles opérations de déstockage, facteurs qui laissent augurer une nouvelle contraction de la production au cours des prochains mois".