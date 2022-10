Plus fort recul de la production depuis mai 2020 dans le secteur manufacturier

Guère encourageant...

(Boursier.com) — Guère encourageant. L'Indice des Acheteurs PMI S&P Global - un indice composite établi sur la base de cinq indices individuels (nouvelles commandes, production, emploi, délais de livraison des fournisseurs et stocks des achats) et conçu pour mesurer la performance globale de l'industrie manufacturière - a glissé sous la barre des 50 en septembre, signalant une contraction de l'activité. L'indice s'est en effet replié de 50,6 en août à 47,7 affichant ainsi son plus faible niveau depuis mai 2020.

Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market Intelligence, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête: "l'Europe se situant au coeur de la contraction du secteur manufacturier mondial, les dernières données PMI françaises ne présagent rien de bon pour les mois à venir. La production a en effet reculé à un rythme jusque-là inégalé en dehors des périodes de crise, tandis que les nouvelles commandes ont également fortement chuté, le niveau élevé des prix dissuadant les clients de passer commande. D'autres indicateurs clés de l'enquête, tels que celui relatif au volume des achats, se sont détériorés en septembre. La dégradation des perspectives économiques a en effet entraîné une accélération de la baisse de l'activité achats au cours du mois, tandis que, pour la première fois depuis plus de deux ans, les entreprises se sont dites pessimistes quant à une hausse de leur activité au cours des douze prochains mois".