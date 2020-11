Plus fort recul de l'activité depuis cinq mois dans les services en France

(Boursier.com) — La mise en place de nouvelles restrictions destinées à endiguer l'épidémie de coronavirus sur le territoire a entraîné la plus forte baisse de l'activité depuis cinq mois dans le secteur des services français en octobre. Se repliant de 47,5 en septembre à 46,5 (46,5 en première estimation), l'indice IHS Markit de l'activité commerciale signale ainsi une contraction soutenue de l'activité. L'indice composite de l'activité globale (47,5) met également en évidence une baisse soutenue de l'activité du secteur privé français, la plus forte depuis mai dernier.

Eliot Kerr, économiste à IHS Markit, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "les dernières données PMI mettent en évidence une dégradation de la conjoncture dans le secteur privé français, la contraction de l'activité s'étant accélérée en octobre. Si cette tendance reflète principalement les difficultés du secteur des services, qui a été le plus touché par l'instauration de couvre-feux sur une partie du territoire, la hausse de la production a également ralenti par rapport à septembre dans le secteur manufacturier et affiché son rythme le plus modéré depuis le début de la période de croissance amorcée en juin dernier".