Plus faible croissance de la zone euro depuis six mois selon les indices PMI IHS Markit

(Boursier.com) — Le ralentissement de la croissance s'est poursuivi en octobre dans le secteur privé de la zone euro, l'expansion ayant marqué le pas tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services. Le ralentissement a été particulièrement marqué chez les fabricants, la production ayant enregistré sa plus faible hausse depuis le début de la reprise du secteur en juillet dernier. Parallèlement, l'activité des prestataires de services a affiché sa plus faible progression depuis six mois, témoignant d'un essoufflement de la croissance après le fort rebond observé à l'issue des confinements. Se repliant de 56,2 en septembre à 54,2, l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale affiche ainsi en octobre son plus bas niveau depuis six mois.

Dans les services, l'indice IHS Markit dédié à ce secteur recule de 56,4 à 54,6, également sur un plancher de six mois. L'indice a ainsi perdu plus de cinq points depuis le pic de quinze ans atteint en juillet dernier, tendance reflétant le retour de l'activité de services de la zone euro à un niveau proche de ceux observés avant la pandémie.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente : "la croissance a fortement ralenti en ce début de quatrième trimestre dans le secteur privé de la zone euro, les problèmes d'approvisionnement ayant paralysé le secteur manufacturier, tandis que l'expansion du secteur des services s'est essoufflée, le rebond d'activité amorcé à l'issue des confinements commençant à s'atténuer. Malgré son ralentissement, la hausse de l'activité globale enregistrée en octobre reste conforme à une croissance trimestrielle du PIB de l'ordre de 0,5%. Le manque de visibilité quant à l'évolution de l'économie dans les prochains mois est toutefois préoccupante".