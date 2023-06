Plus faible croissance de l'économie de la zone euro depuis trois mois (Indices PMI)

(Boursier.com) — Comme pour la France, les indices PMI finaux de services et composite pour la zone euro ont été revus à la baisse par rapport à leur estimation flash. S'ils signalent une nouvelle amélioration de l'activité dans la région, ils mettent aussi en évidence le premier ralentissement de la croissance depuis le début de l'année. L'indice PMI HCOB composite de l'activité globale s'établit ainsi à 52,8 contre 54,1 en avril et 53,3 en estimation flash. L'indice PMI HCOB de l'activité de services ressort pour sa part à 55,1 contre 56,2 le mois précédent et 55,9 en première estimation.