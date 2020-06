Plongeon historique de la production industrielle en Allemagne

(Boursier.com) — La production industrielle allemande, ajustée des variations saisonnières et des effets calendaires, s'est à nouveau effondrée en avril, plongeant de 17,9% après une baisse de 8,9% au mois précédent, et contre un repli de 16,5% attendu par le marché. En glissement annuel, la chute atteint 25,3%, la plus importante depuis la création de l'indicateur en 1991, souligne l'Office fédéral de la statistique.