Plan de relance européen : accord trouvé !

A l'issue d'un sommet marathon de quatre jours, les dirigeants de l'UE sont parvenus ce mardi matin à un accord sur un plan de relance économique...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'issue d'un sommet marathon de quatre jours, les 27 dirigeants de l'UE sont parvenus ce mardi matin à un accord sur un plan de relance économique massif de 750 milliards d'euros, répartis en subventions et prêts, afin de compenser les effets dévastateurs de la crise sanitaire. La répartition serait ainsi de 390 milliards d'euros de subventions et 360 milliards d'euros de prêts. La proposition initiale de la Commission européenne ventilait les 750 milliards de ce fonds de relance en 500 milliards de subventions et 250 milliards de prêts...

La France devrait finalement toucher 40 MdsE dans la répartition. Les pays qui en bénéficient devront présenter un programme de réformes et d'investissement jusqu'en 2023, selon les premiers éléments qui ont filtré à Bruxelles... Emmanuel Macron a évoqué un "jour historique pour l'Europe" sur Twitter.

Plus sobrement, le président du Conseil européen, Charles Michel, a envoyé un simple message avec le mot "Accord", sur Twitter... S'exprimant dans la foulée lors d'une conférence de presse, il a souligné que cet accord envoyait un "signal concret que l'Europe était une force capable d'agir"...."Il s'agit de bien plus que d'argent. Il s'agit des travailleurs et familles, de leurs emplois, leur santé et leur bien-être. Cet accord va je pense être vu comme un moment historique dans le parcours de l'Europe", a dit Michel.

Le président français Emmanuel Macron a donc quant à lui décrit ce plan comme véritablement historique et "de nature à répondre aux défis sanitaires, économiques et sociaux qui sont aujourd'hui devant nous dans chacun de nos pays".