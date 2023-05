Plafond de la dette : McCarthy laisse une lueur d'espoir

Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants, enlève un peu de pression à Wall Street depuis quelques minutes...

(Boursier.com) — Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants, enlève un peu de pression à Wall Street depuis quelques minutes. Le 'speaker' républicain de la Chambre a ainsi glissé qu'il pensait possible de faire des progrès aujourd'hui sur la question du plafond de la dette américaine. L'impasse sur cette épineuse et urgente question avait auparavant fait retomber les indices à Wall Street. Ces derniers tentent maintenant de limiter leurs pertes.

Les deux parties n'ont pourtant pas encore fait de progrès significatifs malgré des pourparlers antérieurs qualifiés de "productifs". Les discussions au niveau du personnel se poursuivent, mais des divergences fondamentales subsistent sur les plafonds de dépenses proposés. Le consensus demeure pour un accord à court terme, mais avec le temps qui s'écoule avant la fameuse 'date X', les bons du Trésor arrivant à échéance début juin matérialisent un plus grand risque de défaut...

Janet Yellen, Secrétaire au Trésor, a livré d'ailleurs un nouvel avertissement ce jour en indiquant qu'il était "hautement probable", faute d'accord, que les États-Unis manquent de la trésorerie suffisante début juin. Elle assure également que Biden a proposé des changements qui se traduiraient par une réduction... de 1.000 milliards de dollars des déficits. Yellen ajoute qu'elle observe de la tension sur les marchés financiers du fait de cette situation de blocage...

Les négociations se sont poursuivies hier au Capitole, mais aucun accord n'a donc émergé et l'ampleur des progrès n'est pas claire, le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, affirmant qu'il n'y avait pas encore d'accord et certains participants du GOP déplorant un manque de progrès - conformément à la mise en garde de McCarthy un peu plus tôt concernant la confusion entre "productif" et "progrès". Le gros point de friction a été la taille des plafonds de dépenses proposés et la question de savoir quels domaines de dépenses pourraient être exemptés. McCarthy a également souligné les lignes rouges du GOP selon lesquelles il n'y aurait pas de réduction des dépenses de défense ni de mesures d'augmentation des revenus.

Les négociateurs semblent toujours viser un accord pour cette semaine afin de donner suffisamment de temps au Congrès pour débattre et adopter une législation avant la 'date X' du plafond de la dette. McCarthy a juré qu'il ne renoncera pas à la règle exigeant que la Chambre dispose de 72 heures pour l'examiner. Les marchés se montrent donc un peu plus nerveux désormais, même s'ils misent toujours sur la conclusion d'un accord. Certains stratèges estiment que la date X réelle pourrait par ailleurs être plus éloignée en juin.