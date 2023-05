Plafond de la dette : ça passe ou ça casse

L'accord entre Joe Biden et Kevin McCarthy sur le plafond de la dette américaine doit désormais franchir les deux chambres du Congrès, avec dès ce...

(Boursier.com) — L 'accord entre Joe Biden et Kevin McCarthy sur le plafond de la dette américaine doit désormais franchir les deux chambres du Congrès, avec dès ce soir le vote de la Chambre des représentants. La législation négociée par le président Biden et le président de la Chambre Kevin McCarthy pour lever le plafond de la dette américaine, actuellement d'environ 31.400 milliards de dollars, et obtenir de nouvelles réductions des dépenses fédérales, a franchi une étape importante hier soir en vue de sa présentation à l'ensemble de la Chambre des représentants pour un débat et un vote ce mercredi. La commission des règles de la Chambre a voté à 7 contre 6 pour approuver les règles permettant un débat en chambre plénière. Deux républicains du comité, les représentants Chip Roy et Ralph Norman, ont tout de même résisté à leur leadership en s'opposant au projet de loi. Ce vote montre la nécessité pour les démocrates d'aider à faire adopter la mesure à la Chambre, qui est contrôlée par les républicains à 222 contre 213. Le passage de la Chambre enverrait le projet de loi au Sénat. La mesure doit être approuvée par le Congrès avant le 5 juin, date à laquelle le département au Trésor américain pourrait manquer de fonds. Si le Trésor US n'était pas en mesure d'honorer tous ses paiements, ou s'il était obligé de prioriser les paiements, cela pourrait déclencher un chaos économique. Biden et McCarthy se sont voulus rassurants quant à eux, estimant qu'ils obtiendraient suffisamment de votes pour adopter le projet de loi avant la date fatidique.

Le CBO (Bureau du budget du Congrès), responsable budgétaire non partisan, a déclaré mardi que la législation réduirait les dépenses par rapport à ses projections actuelles de 1.500 milliards de dollars sur 10 ans à compter de 2024. Le CBO a indiqué aussi que la législation, si elle était promulguée, réduirait les intérêts sur la dette publique de 188 milliards de dollars. McCarthy a qualifié le projet d'accord "le plus conservateur que nous ayons jamais eu". Néanmoins, certains des républicains les plus conservateurs de la Chambre qui souhaitaient des réductions de dépenses beaucoup plus importantes n'étaient pas convaincus. L'autre inconnue concerne le nombre de démocrates dont McCarthy aura besoin pour remporter le vote prévu ce mercredi sur le passage.