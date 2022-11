Pétrole : vif rebond du baril

Les cours du brut remontent nettement ce mardi et effacent leurs pertes de la veille...

(Boursier.com) — Les cours du brut remontent nettement ce mardi et effacent leurs pertes de la veille. Le baril de brut léger américain pour livraison décembre gagne 1,7% à 88 dollars sur le Nymex tandis que le baril de Brent de la mer du Nord d'échéance janvier s'adjuge 1,8% à 94,4$ à Londres. Les deux références mondiales ont bouclé le mois d'octobre en hausse, affichant leurs premiers gains mensuels depuis mai, après que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, dont la Russie, eurent annoncé une baisse de leur production de 2 millions de barils par jour en novembre.

Malgré le renforcement des craintes liées à une baisse de la demande en Chine (premier importateur mondial de brut) alors que le pays persiste dans sa politique zéro Covid, l'or noir est soutenu par le coup de mou du dollar ainsi que par les tensions persistantes sur l'offre avec notamment la prochaine entrée en vigueur de l'embargo européen sur le pétrole russe.

"Les prix du pétrole ont effacé leurs pertes initiales alors que le dollar américain s'affaiblit, et que les principaux marchés boursiers mondiaux grimpent avant la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux plus tard cette semaine", affirme Tina Teng, analyste chez CMC Markets. "Les prochaines réductions de la production de l'OPEP+ et les données record sur les exportations de pétrole des États-Unis soutiennent également fondamentalement les prix du brut", ajoute le spécialiste. Un dollar plus faible rend le pétrole moins cher pour les détenteurs d'autres devises et reflète généralement un plus grand appétit des investisseurs pour le risque.

"Plus nous avançons en novembre, plus nous nous rapprochons de l'entrée en vigueur de l'embargo pétrolier UE-Russie, qui aura un impact significatif sur l'approvisionnement de la Russie et par extension sur l'approvisionnement mondial", souligne Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management.

L'Opep a par ailleurs relevé lundi ses prévisions concernant la demande mondiale de pétrole à moyen et long terme, affirmant que 12.100 milliards de dollars d'investissements sont nécessaires pour répondre à cette demande malgré la transition vers les sources d'énergie renouvelables.