Pétrole : un rebond qui n'effacera pas une séquence négative incroyable

Le pétrole termine la semaine en forte hausse mais...

(Boursier.com) — Le pétrole termine la semaine pied au plancher : le baril de brut léger américain (WTI) pour livraison janvier prend 2% à 70,7$ sur le Nymex et le baril de Brent de la Mer du Nord d'échéance février s'adjuge 2% à 75,5$ à Londres. Un sursaut qui ne devrait pas empêcher les cours de l'or noir d'aligner une septième baisse hebdomadaire consécutive, tout simplement la plus longue série négative depuis 2018.

Les deux références mondiales sont tombées hier à leur plus bas niveau depuis fin juin sur des inquiétudes concernant une surabondance d'or noir et une faible demande chinoise. Le brut a clôturé chaque séance dans le rouge depuis la réunion de la semaine dernière entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, alors que les projets de réductions plus importantes du groupe ont été accueillis avec scepticisme et que l'offre, hors cartel, est en plein essor, notamment aux États-Unis.

La "position d'affaiblissement de l'Opep+ en matière de soutien, couplée à une production américaine record et à la faiblesse des chiffres des importations chinoises de pétrole brut, ne peut signifier qu'une chose : il y a une abondance de pétrole disponible, ce qui se reflète clairement dans la structure contango des deux références clés du pétrole brut", affirme Tamas Varga analyste chez PVM Energy.

L'Arabie saoudite et la Russie, les deux plus grands exportateurs mondiaux de pétrole, ont appelé jeudi tous les membres de l'Opep+ à adhérer à un accord sur la réduction de la production pour le bien de l'économie mondiale, quelques jours seulement après une réunion agitée entre membres producteurs. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés ont convenu d'une réduction combinée de la production de 2,2 millions de barils par jour au premier trimestre de l'année prochaine, dont une partie sur la base de 'simples actions volontaires'.

"Malgré les engagements des membres de l'Opep+, nous constatons une baisse de la production totale des pays de l'Opep+ de seulement 350.000 bj entre décembre 2023 et janvier 2024", indique à 'Reuters' Viktor Katona, analyste principal chez Kpler. Certains membres de l'OPEP+ pourraient ne pas respecter leurs engagements en raison de quotas de base flous et de leur dépendance aux revenus des hydrocarbures, selon le spécialiste. Aux États-Unis, la production est restée proche des niveaux records de plus de 13 millions de bj, selon les données publiées mercredi par l'EIA.

"Nous pensons que le marché fournit des signaux clairs qui devraient renforcer la conviction des haussiers", affirment à 'Bloomberg' les analystes de Macquarie. "Ces signaux incluent un scepticisme quant à l'efficacité de la politique de l'Opep+, peut-être enfin et étrangement, une réticence à parier contre la croissance de la production américaine après environ une décennie de surperformance de l'industrie américaine du schiste, et peut-être un abandon de la thèse du sous-investissement structurel".

L'évolution de la demande suscite également des inquiétudes. La consommation chinoise devrait augmenter de 500.000 barils par jour l'année prochaine, selon une enquête de 'Bloomberg', soit moins d'un tiers de l'augmentation observée en 2023. Et aux États-Unis, de nombreux économistes prévoient une récession à partir de l'année prochaine.