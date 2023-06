Pétrole : les cours remontent après la décision de l'Arabie saoudite

Les cours du brut progressent de près de 2% au lendemain de la décision de l'Arabie saoudite visant à réduire à nouveau sa production d'or noir...

(Boursier.com) — Les cours du brut progressent de près de 2% au lendemain de la décision de l'Arabie saoudite visant à réduire à nouveau sa production d'or noir. Le baril de brut léger américain (WTI) pour livraison juillet avance de 1,9% à 73,1 dollars sur le Nymex alors que le baril de Brent de la mer du Nord (échéance août) prend 1,7% à 77,5$ à Londres.

Le ministère saoudien de l'Energie a annoncé que la production du pays tomberait à 9 millions de barils par jour en juillet, contre environ 10 millions de bpj en mai, la plus forte réduction depuis des années. A l'issue de sept heures de discussions dimanche à Vienne, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés emmenés par la Russie ont par ailleurs décidé de continuer à limiter l'offre jusqu'en 2024. Les objectifs globaux de production des membres de l'Opep+ vont être réduits de 1,4 million de baril par jour supplémentaire à compter de 2024 par rapport aux objectifs actuels pour les ramener au total à 40,46 millions de bpj, a précisé l'organisation. Bon nombre de ces réductions ne seront cependant pas réelles car l'organisation a revu à la baisse les objectifs de la Russie, du Nigeria et de l'Angola afin de les aligner sur leurs niveaux de production actuels.

Le ministre saoudien de l'Énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, a déclaré qu'il ferait "tout ce qui est nécessaire pour apporter la stabilité à ce marché". Le WTI a chuté de 11% le mois dernier alors que les inquiétudes concernant la demande, en particulier en Chine, sapaient la confiance des opérateurs. "L'Opep+ - à savoir l'Arabie saoudite - veut établir un plancher sous le marché et ils y sont peut-être parvenus", indique à 'Bloomberg' Ole Hansen, responsable de la stratégie matières premières de Saxo Bank. Pourtant, "le potentiel de hausse lié à cette réduction reste flou tant que les perspectives macroéconomiques restent aussi incertaines qu'elles le sont actuellement".

L'Opep+, qui exploite environ 40% du brut mondial, a déjà réduit sa production de deux millions de bpj, ce qui représente 2% de la demande mondiale, dans le cadre d'un accord décidé l'an dernier. En avril, l'organisation a annoncé ajouter à ces deux millions de bpj de nouvelles baisses de production pour un volume total d'environ 1,6 million de bpj à compter de mai jusqu'à fin 2023.

"C'est un signal clair au marché que l'Opep+ est disposé à mettre et à défendre un prix plancher", déclare à 'Reuters' Amrita Sen, cofondatrice du groupe de réflexion Energy Aspects. "Les Saoudiens ont mis à exécution leurs menaces contre les spéculateurs et ils veulent clairement des prix du pétrole plus élevés", souligne pour sa part Gary Ross, spécialiste de l'Opep et fondateur de Black Gold Investors. "L'Arabie saoudite souhaiterait idéalement que les prix soient supérieurs à 80 dollars le baril", note enfin Vandana Hari, fondatrice de Vanda Insights à Singapour. Si la santé de l'économie mondiale faiblit, les vendeurs à découvert "seront de retour en un rien de temps", selon elle.