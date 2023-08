Pétrole : les cours refluent, la Chine pèse

Deuxième séance de consolidation pour les cours pétroliers...

(Boursier.com) — Deuxième séance de consolidation pour les cours pétroliers. Le baril de brut léger américain pour livraison septembre recule de 1,1% à 81,6 dollars sur le Nymex tandis que le baril de Brent de la mer du Nord (échéance octobre) cède 0,9% à 85,5$ à Londres. Comme l'ensemble des matières premières, l'or noir est délaissé après une nouvelle vague de stats inquiétantes en Chine. La baisse inattendue des taux d'intérêt de la Banque centrale chinoise met en évidence les problèmes auxquels Pékin est confronté, de l'aggravation de la crise immobilière et de la faiblesse des dépenses de consommation aux craintes concernant le système bancaire parallèle.

"La faiblesse des données économiques chinoises reste une préoccupation pour les acteurs du marché pétrolier, de peur qu'elle ne ralentisse la demande du deuxième plus grand consommateur de pétrole par rapport aux niveaux records actuels", affirme à 'Bloomberg' Giovanni Staunovo, analyste chez UBS Group. "Avec la disparition de l'espoir que l'économie chinoise reviendra aux niveaux de demande d'avant la pandémie, les marchés pétroliers n'ont pas grand-chose sur quoi fonder leurs espoirs pour une croissance future", ajoute Walter Zimmerman, analyste technique chez ICAP-TA.

Le pétrole a grimpé depuis fin juin alors que les principaux membres de l'OPEP+, l'Arabie saoudite et la Russie, ont réduit leurs approvisionnements, resserrant le marché physique et aidant à drainer les stocks. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a déclaré vendredi que les réductions de production de l'Opep+ pourraient éroder les stocks pendant le reste de l'année et faire grimper les prix...

Selon l'AIE, si les objectifs actuels de l'Opep sont maintenus, les stocks de pétrole pourraient diminuer de 2,2 millions de barils par jour au troisième trimestre et de 1,2 mbpj au quatrième, "ce qui risquerait de pousser les prix à la hausse". "La réduction plus importante de l'offre de l'Opep+ s'est conjuguée avec l'amélioration du sentiment macroéconomique et à une demande mondiale de pétrole qui n'a jamais été aussi élevée", a souligné l'agence basée à Paris dans son rapport mensuel sur le marché du pétrole. Mais la Chine commence désormais à sérieusement flancher...