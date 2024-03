Pétrole : les cours montent légèrement après l'accord intervenu au sein de l'OPEP+

Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés réunis au sein de l'Opep+ se sont accordés dimanche sur une...

(Boursier.com) — Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés réunis au sein de l'Opep+ se sont accordés dimanche sur une prolongation de l'accord en cours portant sur la réduction de la production de brut et ce jusqu'à la fin du deuxième trimestre de 2024 afin d'éviter une "offre excédentaire" de brut.

L'Arabie saoudite a ainsi déclaré qu'elle prolongerait la réduction de sa production de 1 million de barils par jour "jusqu'à la fin du mois de juin". Sa production de brut totale s'élèvera ainsi à environ 9 millions de bpj...

La Russie réduira de son côté sa production et ses exportations de pétrole de 471.000 bpj supplémentaires au cours du deuxième trimestre, "en coordination avec certains membres de l'Opep+".

En novembre dernier, l'Opep+ avait accepté des réductions de production totalisant environ 2,2 millions de barils par jour pour le premier trimestre, sous l'impulsion de l'Arabie saoudite.

Parmi les autres membres de l'OPEP, l'Irak a fait savoir qu'il maintiendrait la baisse de sa production de pétrole de 220.000 bpj jusqu'en juin, les Emirats arabes unis de 163.000, le Koweït de 135.000, l'Algérie de 51.000 et Oman de 42.000.

Le Kazakhstan a également confirmé qu'il poursuivrait sa baisse volontaire de 82.000 bpj jusqu'au deuxième trimestre.

Le prix du Brent pointe fermement sur les 83,60 dollars le baril (+0,25%) ce lundi matin, mais sans excès...

Sous pression

Rappelons que l'Opep+ a mis en oeuvre une série de baisses de la production depuis la fin de l'année 2022 pour soutenir les cours du baril face à l'augmentation de la production des États-Unis et d'autres producteurs non membres, tandis que la demande a été perturbée par un contexte économique international marqué par la faiblesse persistante de l'activité en Chine et par la remontée des taux d'intérêt en Occident.

Les perspectives de demande de pétrole restent fébriles, partagées entre le contexte de transition énergétique international et les tensions géopolitiques croissantes...