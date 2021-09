Pétrole : les cours au plus haut depuis près de 3 ans !

La forte demande et les perturbations de l'offre ont envoyé le cours du baril de Brent à 78,09$ vendredi, son plus haut niveau depuis octobre 2018.

(Boursier.com) — Soutenus par la perspective d'une demande mondiale solide en 2022, les cours du pétrole ont gagné du terrain pour la 3e semaine consécutive pour le Brent et la 5e pour le WTI. Ils ont désormais retrouvé leurs plus hauts niveaux depuis l'automne 2018.

Vendredi soir, le cours du baril de brut léger américain WTI a gagné 0,9% à 73,98$ pour le contrat à terme de novembre sur le Nymex, portant son avancée à 2,8% sur la semaine. Le WTI avait brièvement atteint ce niveau en juillet 2021, mais auparavant il ne l'avait plus connu depuis début septembre 2018.

Quant au baril de Brent de la Mer du Nord, il a gagné 1,1% vendredi pour finir à 78,09$ (contrat de novembre) et a retrouvé son plus haut depuis octobre 2018. Selon les analystes d'UBS, le Brent pourrait grimper à 80$ le baril à la fin du mois en raison d'une baisse continue des stocks de pétrole mondiaux, des baisses de production de l'Opep et d'une demande plus forte que prévu au Moyen Orient.

Perturbations aux Etats-Unis après l'ouragan Ida

Les tensions sur l'offre se sont accentuées ces dernières semaines après l'ouragan Ida dans le golfe du Mexique et en Louisiane fin août, qui a perturbé la production, le raffinage et la distribution aux Etats-Unis. Mercredi, l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) a ainsi fait état d'une nouvelle diminution des stocks pétroliers, pour la septième semaine consécutive.

En outre, "les travaux de maintenance au Kazakhstan, ainsi que des perturbations imprévues de l'offre au Nigeria, au Mexique et en Libye, ont aussi pesé sur la production de l'Opep+", a relevé UBS.

Par ailleurs, la flambée des cours du gaz s'est répercutée sur le pétrole, une partie de la demande d'énergie se reportant sur l'or noir, devenu par comparaison plus compétitif. Enfin, les cours sont soutenus par la perspectives d'une hausse de la demande pétrolière mondiale, qui devrait rebondir en fin d'année après la contraction causée cet été par la résurgence du Covid-19, notamment en Asie, a relevé l'Agence internationale de l'énergie (AIE) dans son dernier rapport mensuel.

Vif rebond boursier pour les pétrolières

Dans son dernier rapport mensuel, l'Opep a elle aussi relevé ses prévisions de demande pour l'an prochain. La demande devrait ainsi croître fortement, d'environ 4,2 mb/j, soit 0,9 mb/j plus élevé que l'évaluation faite un mois plus tôt.

L'envolée des cours de l'or noir a entraîné un vif rebond des cours de Bourse des valeurs pétrolières cette semaine. A Paris, le titre Totalenergies a ainsi pris 5% en 5 séances et TechnipFMC a bondi de 7%. A Londres, BP et Royal Dutch Shell ont grimpé de 5%. A Wall Street, Chevron (+4,3%), ExxonMobil (+4,7%), Schlumberger (+2,6%), Halliburton (+4%) et Marathon Oil (+7,5%), se sont notamment distingués.