Pétrole : les 115$ approchent, regain d'optimisme sur la Chine

Les cours du brut ont retrouvé leurs plus hauts niveaux depuis près de deux mois, après l'annonce par les autorités de Shanghai d'une levée progressive des confinements sanitaires à partir du 21 mai.

(Boursier.com) — Les cours du pétrole ont progressé lundi, de retour au plus haut depuis près de deux mois, dans l'espoir d'une reprise de la demande chinoise à la faveur de l'amélioration de la situation sanitaire à Shanghai et de la levée progressive des mesures de restriction annoncée par les autorités chinoises.

Lundi soir, le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de juin), a bondi de 3,4% à 114,20$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord a avancé de 2,8% à 114,24$, au plus haut depuis le 23 mars dernier. Le contrat de juillet sur le WTI, qui est devenu le plus actif lundi, a terminé en hausse de 2,9% à 111,78$.

La semaine dernière, les cours avaient fait une pause, le WTI gagnant 0,6% et le Brent fléchissant de 0,7% sur 5 séances. Depuis le début de l'année, le WTI a bondi de plus de 50% et le Brent de plus de 45%. Les cours des deux variétés de pétrole avaient même dépassé les 120$ le baril début mars, peu après le début de l'attaque russe contre l'Ukraine, initiée le 24 février, avant de retomber sous les 100$ début avril, puis de rebondir.

Les cours du brut restent tiraillés entre deux forces opposées, d'une part un ralentissement de la demande en raison d'une économie moins dynamique, et d'autre part, la crainte d'une baisse de l'offre liée à un embargo européen sur le pétrole russe, en discussion depuis plusieurs semaines au sein de l'UE. Sans attendre cet embargo, de nombreux négociants en pétrole ont pris des dispositions pour se passer du brut russe, tandis que Moscou s'efforce de trouver de nouveaux débouchés, notamment en Inde.

Shanghai prépare la levée progressive de ses mesures de confinement

Sur le front du Covid, les autorités de Shanghai ont annoncé lundi que les restrictions sanitaires seraient levées par étapes à partir du 21 mai prochain, après six semaines de confinement strict de la capitale économique chinoise, qui ont lourdement pesé sur l'économie chinoise. En avril, les ventes de détail ont ainsi chuté de 11,1% sur un an en Chine, tandis que la production industrielle a baissé de 2,9%.

"A partir du 1er juin et jusqu'à la fin juin, à condition que les risques de rebond des infections restent sous contrôle (...) nous normaliserons la gestion et rétablirons à leur niveau normal la production et la vie dans la ville", a déclaré lundi le maire adjoint de Shanghai, Zong Ming, cité par le journal 'Guardian'.

A noter que l'écart de prix entre les barils de WTI et de Brent, les deux principales références mondiales (américaine et européenne) de pétrole brut se sont nettement resserrés depuis le début du conflit ukrainien, tombant à moins de 1$ depuis la semaine dernière. Cette situation s'explique notamment par la forte baisse des stocks US ces dernières semaines, notamment à Cushing dans l'Oklahoma, le principal site de stockage du WTI.