Pétrole : le WTI se maintient au-dessus des 80$

(Boursier.com) — Le baril de pétrole débute la semaine en légère progression, confirmant ses gains de vendredi après une série négative qui l'avait ramené proche de ses niveaux du début d'année. Le WTI pour livraison octobre avance de 0,5% à 80,2 dollars sur le Nymex tandis que le baril de Brent de la mer du Nord prend 0,3% à 84,7$ à Londres.

Les cours du brut remontent la pente après l'annonce de nouvelles mesures de soutien du gouvernement chinois, même si les investisseurs restent inquiets du rythme de croissance, ainsi que de nouvelles hausses potentielles de taux aux Etats-Unis qui pourraient freiner la demande de carburant. En outre, la tempête tropicale Idalia s'est formée dans les Caraïbes et pourrait se transformer en ouragan et frapper la Floride. Son impact sur la production d'or noir devrait néanmoins être limité.

"Malheureusement, après la modeste baisse des taux d'intérêt (de la Banque centrale chinoise) de la semaine dernière, les dernières annonces se résument à une autre mesure fragmentaire qui ne modifiera pas la morosité des investisseurs à l'égard de la Chine", temporise Tony Sycamore, analyste de marché chez IG. Tina Teng, analyste chez CMC, affirme pour sa part à 'Reuters' qu'un scénario d'atterrissage en douceur pour l'économie américaine stimule les marchés de l'énergie ce lundi. Warren Patterson, responsable de la stratégie matières premières chez ING Groep NV à Singapour, explique de son côté à 'Bloomberg' : "les nouvelles concernant les mesures de relance en Chine ont apporté un soutien supplémentaire.... Néanmoins, les prix devraient rester dans une fourchette étroite à court terme, avec des inquiétudes persistantes en matière de demande et une offre plus forte".

Les deux références mondiales ont perdu du terrain ces deux dernières semaines en raison de spéculations selon lesquelles les États-Unis pourraient alléger les sanctions contre l'Iran et le Venezuela, augmentant ainsi l'offre, et d'une détérioration des perspectives de la demande en Chine, le plus grand importateur mondial de pétrole.