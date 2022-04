Pétrole : le WTI retombe sous les 100$, les USA libèrent leurs stocks

Les Etats-Unis vont puiser 1 million de barils par jour pendant 6 mois dans leurs réserves stratégiques, pour juguler l'envolée des prix des carburants aux Etats-Unis.

(Boursier.com) — Les cours du pétrole ont vécu leur pire semaine depuis avril 2020, en pleine crise du coronavirus, en réaction aux annonces de Washington, qui a annoncé jeudi son intention de libérer 180 millions de barils, des volumes sans précédent, de ses réserves stratégiques de pétrole. Les cours du brut léger américain (WTI ou "light sweet crude") et ceux du Brent de Mer du Nord ont abandonné plus de 10% sur la semaine, le WTI retombant vendredi soir sous le seuil symbolique des 100$ le baril.

Le baril de pétrole brut léger américain WTI (contrat à terme de mai) a ainsi fini vendredi soir à 99,27$ sur le Nymex (-1%), portant son recul à 12,8% en 5 séances. Le baril de Brent de la mer du Nord a terminé à 104,39$ (contrat de juin) en recul de 0,3% sur la séance, et de 11,1% sur 5 séances.

Malgré le coup de tabac de cette semaine, les deux variétés de pétrole gagnent encore plus de 30% depuis le début de l'année et plus de 60% depuis un an, soutenus par la reprise de la demande mondiale post-Covid-19, et par une capacité de production toujours limitée de la part de certains pays producteurs.

1 million de barils par jour libérés des réserves américaines pendant 6 mois

Le président américain Joe Biden a annoncé jeudi que les Etats-Unis allaient puiser dans leurs réserves à raison d'un million de barils par jour (soit environ 1% de la consommation mondiale : ndlr), pendant une période de 6 mois, soit 180 millions de barils au total, afin de faire reculer les prix des carburants qui plombent les budgets des ménages américains.

Cette annonce de Washington est intervenue au moment où le groupe de pays producteurs Opep+ a décidé, malgré les pressions occidentales, de ne pas relever sa production au-delà de leur accord actuel. L'Opep et ses alliés, dont la Russie, continueront de relâcher seulement 432.000 barils par jour supplémentaires en mai.

En outre, les 31 pays de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), dont les Etats-Unis sont membres, sont convenus de libérer de manière coordonnée, pour la deuxième fois en un mois, une partie de leurs stocks de pétrole. Ils n'ont toutefois pas arrêté de décision concernant les volumes ou le calendrier de cette mesure. Le 1er mars, face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les membres de l'AIE avaient déjà décidé de libérer 60 millions de barils de brut, un volume inédit dans l'histoire de l'Agence, fondée en 1974.

Le gaz et le pétrole russes coulent toujours, malgré les sanctions

L'invasion de l'Ukraine lancée le 24 février dernier, et les sanctions contre Moscou qui ont suivi ont provoqué une envolée des prix de nombreuses matières premières, dont la Russie est un des principaux producteurs. Les deux variétés de pétrole WTI et Brent ont dépassé les 130$ le baril le 8 mars au moment où la guerre en Ukraine faisait craindre un arrêt brutal des exportations de gaz et de pétrole russe, ce qui ne s'est pas produit jusqu'à présent. Quant au contrat de référence du gaz européen, le Dutch TTF, il a flambé à près de 350 euros le mégawattheure début mars, avant de revenir autour de 113 euros vendredi soir, mais il a été multiplié par 5,6 depuis mars 2021, où il cotait moins de 20 euros...

Les Etats-Unis ont imposé le 8 mars un embargo immédiat sur l'importation d'hydrocarbures russes, le Royaume-Uni s'est donné jusqu'à la fin de l'année pour faire de même, mais l'Union européenne, bien plus dépendante de ces ressources, a élaboré un plan de moyen terme pour réduire dès que possible sa dépendance au gaz et au pétrole russes. Moscou fait en outre pression sur ses clients de pays jugés "inamicaux", dont l'UE, pour qu'il paient leurs factures énergétiques en roubles, ce que les membres de l'UE et du G7 refusent. Ainsi, Moscou demande aux sociétés importatrices de gaz d'ouvrir un compte en roubles dans une banque russe pour se conformer à ces exigences.