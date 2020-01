Pétrole : le WTI rechute au plus bas depuis 2 mois

Les cours du pétrole ont perdu environ 2% jeudi, dans la crainte d'une baisse de la demande liée au coronavirus qui sévit actuellement en Chine. Le brut léger américain (WTI) est retombé au plus bas depuis 2 mois.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La crise sanitaire qui sévit en Chine, où un mystérieux coronavirus a tué 17 personnes, rend nerveux les investisseurs sur les marchés pétroliers. Les cours du pétrole ont perdu environ 2% jeudi, dans la crainte que l'épidémie n'entraîne une baisse de la demande de pétrole de la part de la Chine, alors que le marché mondial souffre déjà d'une offre excédentaire de pétrole.

Le baril de brut léger américain (WTI) a perdu jeudi soir 2% à 55,59$ sur le Nymex (contrat à terme de mars), au plus bas depuis le 29 novembre, tandis que le Brent de la mer du Nord a abandonné 1,85% à 62,04$ (contrat à terme de mars), au plus bas depuis début décembre.

Léger recul des stocks pétroliers aux Etats-Unis

Le pétrole a cependant réduit ses pertes en fin de séance (il cédait plus tôt près de 3%), après la publication d'une légère baisse des stocks de brut aux Etats-Unis, et après l'annonce par l'OMS qu'il était "trop tôt" pour déclarer une "urgence de santé publique de portée internationale" au sujet du coronavirus. Cette décision a été prise en raison du "nombre de cas limités à l'étranger et des efforts faits par la Chine", a indiqué le professeur Didier Houssin président du comité d'urgence de l'OMS lors d'une conférence de presse à Genève.

Les stocks pétroliers hebdomadaires ont reculé aux Etats-Unis de 0,4 million de barils à 428,1 mb pour la semaine achevée le 17 janvier. Les marchés s'attendaient toutefois à un recul plus important, de l'ordre de 1,1 mb. Les stocks d'essence ont en revanche augmenté plus que prévu (+1,7 mb), alors que les stocks de produits distillés ont reculé de 1,2 mb.

Contrairement au pétrole, l'or a progressé jeudi, retrouvant son statut de valeur-refuge après plusieurs séances de baisse, avançant de 0,40% à 1.562,50$ l'once, pour le contrat à terme de février coté sur le Comex. Le métal jaune avait reculé ces derniers jours dans la crainte que le coronavirus chinois ne pèse sur les traditionnels achats d'or des Chinois à l'approche du Nouvel an lunaire, qui commence ce samedi.

La Chine prend des mesures drastiques pour contrer le coronavirus

La Chine a tenté de rassurer en annonçant jeudi des mesures fortes pour éviter la propagation du coronavirus, proche de celui du Sras en 2003. Ce virus provoque des maladies pulmonaires et a fait ces derniers jours 17 morts et plus de 600 malades.

La ville de Wuhan, où le virus est apparu, a été placée en quarantaine jeudi, coupant du monde les quelque 11 millions d'habitants. Des mesures similaires ont été prises à Huanggang (7 millions d'habitants) à environ 70 km de là. Les transports en commun (bus, trains, avions...) sont interrompus, et les habitants sont priés de ne pas quitter ces villes, sauf en cas de force majeure.

En outre, dans la capitale Pékin, les festivités prévues pour le Nouvel an lunaire ont été annulées, et la Cité interdite a fermé ses portes aux visiteurs. A l'étranger, les aéroports américains, britanniques et de certains pays d'Asie et du Moyen-Orient ont par ailleurs renforcé leur vigilance.