Pétrole : le WTI gagne près de 25% sur la semaine !

Pétrole : le WTI gagne près de 25% sur la semaine !









Les cours de l'or noir repartent de l'avant en ce 8 mai...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les cours de l'or noir repartent de l'avant en ce 8 mai. Sur le Nymex, le baril de brut léger américain (WTI) pour livraison juin grimpe de 3% à 24,2$, portant ses gains sur la semaine à près de 25% ! Le WTI est sur le point d'enregistrer sa deuxième semaine consécutive de hausse, ce qui constituerait une première depuis février. Le baril de Brent de la mer du Nord d'échéance juillet progresse pour sa part de 1,5% à 29,9$.

La multiplication des mesures de déconfinement à travers le monde laisse espérer une reprise de la consommation de brut alors que du côté de l'offre, les compagnies pétrolières nord-américaines réduisent leur production plus rapidement que ne le prévoyaient les responsables de l'OPEP et les analystes.

"Le pétrole est en train bondir sur des attentes amélioration de la demande. Il y a des pousses vertes, mais je pense que le marché devra les voir s'élargir et se prolonger pour soutenir la reprise", affirme Lachlan Shaw, responsable de la recherche sur les matières premières à la National Australia Bank à Melbourne. "Les réductions de l'offre annoncées, en particulier en Amérique du Nord, donnent également confiance au marché".

Dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et Pékin concernant l'origine de la pandémie de Covid-19, l'annonce d'une reprise prochaine des négociations commerciales entre les deux premières puissances mondiales soutient également le baril de brut. "L'apparente désescalade des hostilités commerciales potentielles qui a suivi l'appel téléphonique de ce matin entre les États-Unis et la Chine a vu un retour du sentiment haussier", souligne ainsi Jeffrey Halley, analyste de marché chez OANDA.

Enfin, le fait que l'Arabie saoudite, le plus grand exportateur de pétrole au monde, ait augmenté le prix de presque toutes les qualités de brut pour le mois de juin laisse également penser que Ryad est désormais plus intéressé à soutenir une reprise des prix qu'à se battre pour des parts de marché. Dans ces conditions, Jeffrey Currie, responsable de la recherche matières premières chez Goldman Sachs, estime que la demande mondiale de pétrole est sur une "trajectoire d'amélioration" et pourrait dépasser l'offre d'ici début juin.