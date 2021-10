Pétrole : le WTI franchit la barre des 80$ !

L'hésitation aura été de courte durée...

(Boursier.com) — L 'hésitation aura été de courte durée. En nette hausse ce matin, les cours du brut ont quelque peu ralenti après les chiffres de l'emploi américain, avant de repartir de plus belle. Le WTI pour livraison novembre bondit actuellement de 2,2% à 80 dollars, au-dessus de ce niveau psychologique important pour la première fois depuis novembre 2014. La situation sur le marché pétrolier est pour le moins tendue.

Alors que la demande reste vigoureuse avec la reprise économique mondiale, l'offre reste contrainte après le statu quo de l'Opep+ sur sa production en début de semaine et la décision du département américain de l'Énergie de ne pas, "pour le moment", puiser dans les réserves de pétrole de la nation. De plus, la flambée des prix du gaz naturel a rendu l'or noir plus compétitif, soutenant encore un peu plus la demande de brut.