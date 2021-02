Pétrole : le WTI bondit au-dessus des 60$

Pétrole : le WTI bondit au-dessus des 60$









Le baril débute la semaine pied au plancher...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Contrairement aux marchés boursiers qui devraient débuter la semaine calmement en raison d'une journée chômée aux Etats-Unis et en Chine notamment, le baril de pétrole grimpe fortement ce lundi. Le baril de brut léger américain pour livraison mars bondit de 2% à 60,7 dollars dans les échanges électroniques sur le Nymex, de retour au-dessus des 60$ pour la première fois depuis janvier 2020.

La vague de froid historique qui s'abat actuellement sur le Texas pourrait fortement impacter la production pétrolière de la région, l'une des plus importantes d'Amérique du Nord. Les opérateurs estiment que plusieurs centaines de milliers de barils de production pourraient ainsi être affectés par des fermetures de puits, des perturbations sur le transport routier et des pannes d'électricité dues aux conditions météorologiques extrêmes.

Une tempête qui intervient alors qu'une vague d'optimise s'abat sur les places financières depuis plusieurs semaines avec la campagne de vaccination contre le Covid-19 qui se poursuit à travers le monde, le plan de relance historique aux Etats-Unis qui pointe le bout de son nez et l'Opep+ qui continue à limiter sa production pour rééquilibrer le marché de l'or noir. A ce sujet, Alexander Novak, le vice-premier ministre russe a affirmé en fin de semaine dernière que les marchés pétroliers sont désormais équilibrés, les prix actuels reflétant la situation actuelle.

"La vague de froid, les réductions supplémentaires des production saoudiennes, la nouvelle promesse de relance des États-Unis sont autant d'éléments qui aident", affirme à 'Bloomberg' Vandana Hari, chez Vanda Insights à Singapour. "Mais le plus grand facteur - et celui que les sceptiques ont probablement manqué ou peu estimé - est que Covid au niveau mondial est en recul, depuis plus de quatre semaines maintenant".

Des menaces de grève au sein de la compagnie norvégienne Equinor et le regain de tensions au Moyen-Orient soutiennent également les cours du brut. La coalition sous commandement saoudien au Yémen a annoncé avoir intercepté et détruit dimanche après-midi deux drones chargés d'explosifs tirés par les rebelles houthis du Yémen.