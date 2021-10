Pétrole : le WTI au plus haut depuis 7 ans après l'Opep+ !

Les ministres de l'Opep et ses alliés, dont la Russie, ont décidé de s'en tenir au relèvement de leur production de 400.000 barils par jour pour novembre. Pas de quoi faire retomber la tension sur les prix de l'or noir..

(Boursier.com) — Les cours du pétrole ont poursuivi leur ascension, lundi, alimentant les craintes inflationnistes, après que l'Opep+ a décidé de ne pas rouvrir ses vannes plus vite que prévu, malgré l'actuel déficit d'offre. Le cours du baril de pétrole américain WTI a ainsi encore bondi de 2,3% pour finir à 77,62$ pour le contrat à terme de novembre sur le Nymex, son plus haut niveau depuis novembre 2014 !

Le baril de Brent de la Mer du Nord a flambé de son côté de 2,5% à 81,26$ (contrat de décembre), au plus haut depuis plus de 3 ans.

Les ministres de l'Opep et ses alliés, dont la Russie, ont donc décidé lundi de s'en tenir au relèvement de leur production de 400.000 barils par jour pour novembre. Ce statu quo était anticipé par la plupart des observateurs, mais certains espéraient une plus importante intervention de l'Opep+ compte tenu de la récente flambée des prix, qui pourrait menacer la reprise mondiale si elle durait.

Dans une note à ses clients, Bank of America a estimé vendredi que le cours du brut pourrait dépasser 100$, et les prix du gaz poursuivre aussi leur envolée, ce qui pourrait entraîner une nouvelle crise économique mondiale et un effet de second tour, qui entretiendrait la spirale inflationniste. La croissance a déjà ralenti en Chine en raison de pannes d'électricité dues à des difficultés d'approvisionnement en énergies.

De leur côté, les analystes de Morgan Stanley estimaient récemment que le seuil de 80$ le baril marquait l'entrée dans une zone de "destruction de la demande".