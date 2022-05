Pétrole : le secteur bien orienté dans le sillage du baril

La bonne tenue des cours pétroliers profite aux valeurs du secteur en bourse à l'image de TotalEnergies (+2,6%) et de Rubis (+5,2%)...

(Boursier.com) — La bonne tenue des cours pétroliers profite aux valeurs du secteur en bourse à l'image de TotalEnergies (+2,6%) et de Rubis (+5,2%). Le brut, qui reste sur quatre semaines consécutives de hausse, gagne encore du terrain ce lundi, soutenu par une pénurie de carburant aux Etats-Unis et un dollar plus faible, bien que les prix élevés suscitent des inquiétudes quant à la possibilité que l'économie mondiale tombe récession. Le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de juillet), gagne 1,1% à 111,4$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord avance de 1% à 113,8$.

Alors que le week-end prochain, celui du Memorial Day, marquera le démarrage de la saison des grands déplacements estivaux outre-Atlantique, les prix de l'essence et du diesel ont atteint des records. Dans ce contexte, l'administration Biden envisage d'exploiter une réserve d'urgence de diesel pour atténuer la pénurie d'approvisionnement, selon un responsable de la Maison Blanche.

En Chine, Shanghai a rouvert dimanche une partie de son réseau de métro alors que certaines lignes étaient fermées depuis près de deux mois, une nouvelle étape vers la levée complète du confinement lourd décidé pour freiner la propagation du coronavirus. Si Pékin a prolongé de son côté le recours au télétravail pour des millions de salariés, les nouvelles venues de Shanghai sont d'autant mieux accueillies que l'annonce vendredi d'une baisse marquée de l'un des principaux taux directeurs de la Banque populaire de Chine a conforté les espoirs de nouvelles mesures de relance.

La crise énergétique déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie ne doit pas conduire à une dépendance accrue aux énergies fossiles, a par ailleurs déclaré Fatih Birol, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie, au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Grâce à des investissements appropriés, notamment dans les énergies renouvelables et l'énergie nucléaire, le monde n'aura pas à choisir entre des pénuries et une accélération du changement climatique liée aux émissions de combustibles fossiles, a précisé Fatih Birol. "Nous avons besoin de combustibles fossiles à court terme, mais ne compromettons pas notre avenir en utilisant la situation actuelle comme une excuse pour justifier certains des investissements réalisés, car cela ne fonctionne pas en termes de temps et, à mon avis, cela ne fonctionne pas non plus sur le plan moral".