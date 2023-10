Pétrole : le repli du baril reflète la destruction de la demande, selon l'IEA

L'or noir a perdu plus de 12% par rapport à ses récents plus hauts...

(Boursier.com) — A moins de 87$ le baril de Brent malgré la guerre en Israël et les craintes d'un embrasement de la région, le pétrole évolue loin de son sommet de 10 mois, au-dessus de 97 dollars, atteint fin septembre. Selon l'Agence internationale de l'énergie, ce repli montre que les prix ont grimpé suffisamment haut pour commencer à éroder la demande aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

"Les craintes concernant l'offre ont cédé la place à une détérioration des indicateurs macroéconomiques et à des signes de destruction de la demande aux États-Unis, où les livraisons d'essence ont plongé à leur plus bas niveau depuis deux décennies", affirme l'AIE dans son rapport mensuel. "La destruction de la demande a frappé encore plus durement les marchés émergents, dans la mesure où les effets de change et la suppression des subventions ont amplifié la hausse des prix du carburant".

"Même s'il n'y a pas eu d'impact direct sur l'offre physique, les marchés resteront en haleine", indique par ailleurs l'IAE, en référence au conflit au Proche-Orient. L'agence " se tient prête à agir si nécessaire pour garantir que les marchés restent correctement approvisionnés".

Malgré les premiers signes d'érosion de la demande, la consommation mondiale de carburant reste en passe d'augmenter de 2,3 millions de barils par jour cette année pour atteindre un record de 101,9 mbj, sous l'impulsion de la Chine. Les réserves devraient s'épuiser fortement ce trimestre, les stocks de brut ayant diminué de 102 millions de barils en août, soit leur plus bas niveau depuis 2017, selon le rapport.

La croissance de la demande chutera de plus de 50% pour atteindre un peu moins d'un million de barils par jour en 2024, dans un contexte d'amélioration du rendement énergétique et de popularité croissante des véhicules électriques, prédit l'AIE. Cela sera plus que satisfait par l'augmentation des approvisionnements en dehors de l'alliance OPEP+, qui progressera de 1,7 mbj.