Pétrole : le brut poursuit sa remontée

(Boursier.com) — Le baril de pétrole continue à grimper ce mercredi, le WTI et le Brent s'échangeant au plus haut depuis plus de deux semaines. L'or noir reste porté par la perturbation des exportations irakiennes via la Turquie en raison d'un conflit entre l'Irak et la région semi-autonome kurde tandis que les stocks de brut américains devraient avoir fortement diminué la semaine passée. Le baril de brut léger américain (WTI) pour livraison mai gagne 1,1% à 74 dollars sur le Nymex. Le Brent (contrat mai) s'adjuge lui 0,9% à 79,3$ à Londres.

Un différend juridique entre l'Irak, sa région semi-autonome du Kurdistan et la Turquie a interrompu des flux d'environ 450.000 barils par jour en provenance du port de Ceyhan. L'équivalent de 0,5% de l'approvisionnement mondial en pétrole. L'un des plus grands producteurs de pétrole du Kurdistan irakien, le norvégien DNO ASA, a commencé à réduire sa production alors que le conflit s'éternise. Les États-Unis ont eux exhorté l'Irak et la Turquie à reprendre rapidement les livraisons.

"Les problèmes d'approvisionnement continuent de soutenir les prix du pétrole", explique à 'Bloomberg' Warren Patterson, responsable de la stratégie matières premières chez ING Groep, à Singapour.

Malgré le sursaut actuel, le pétrole reste sur la voie d'une cinquième baisse mensuelle consécutive en raison des inquiétudes concernant une éventuelle récession aux États-Unis et de la résistance des flux énergétiques russes.