Pétrole : le Brent retrouve les 120 dollars !

Les cours du brut gagnent encore du terrain en ce début de semaine...

(Boursier.com) — Le baril de pétrole retrouve les 120 dollars ! Encore en hausse ce matin, le brut pourrait aligner une sixième progression mensuelle consécutive, pour ce qui serait sa plus longue série haussière depuis plus de dix ans. L'or noir reste soutenu par les retombées de la guerre en Ukraine, ainsi que par l'augmentation de la demande alors que de plus en plus d'économies sortent des restrictions liées à la crise sanitaire. Aux États-Unis, la saison estivale de conduite a démarré ce week-end avec des prix de détail de l'essence qui ont atteint un record. Le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de juillet) gagne actuellement 0,9% à 116,1$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord d'échéance juillet avance de 0,7% à 120,3$.

Les ambassadeurs des Etats membres de l'Union européenne ne sont pas parvenus dimanche à un accord sur un embargo sur le pétrole russe, mais poursuivent les négociations ce lundi matin dans l'espoir de parvenir à boucler les préparatifs à temps en vue du sommet prévu dans l'après-midi, a déclaré dimanche un responsable de l'UE. Les pays européens discutent d'une proposition qui prévoit une interdiction des livraisons de pétrole russe par voie maritime d'ici la fin de l'année. Une exemption concernant le pétrole livré via l'oléoduc Droujba, qui alimente la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque, est toutefois prévue.

Les analystes de Bank of America Global Research ont estimé dans une note publiée vendredi, que le baril de Brent de mer du Nord pourrait dépasser les 150$ en cas de forte diminution des exportations du pétrole russe. Peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février dernier, le baril de Brent avait dépassé 139$ le 9 mars, au plus haut depuis 2008, et celui du WTI était monté jusqu'à 130,5$. "Avec notre objectif de 120 dollars le baril de Brent maintenant en vue, nous pensons qu'une forte contraction des exportations de pétrole russe pourrait (...) pousser le Brent bien au-delà des 150 dollars le baril", a déclaré BofA dans sa note.

Le brut est également dopé par l'espoir d'un retour à la normale sur le plan sanitaire et économique en Chine avec la levée progressive de mesures contre l'épidémie de Covid-19 dans le pays. A Shanghaï, sous confinement depuis deux mois, les restrictions "déraisonnables" visant les entreprises seront levées mercredi, ont annoncé dimanche les autorités, et Pékin a remis en service une partie des transports publics et rouvert certains centres commerciaux et lieux culturels. La demande en Chine est "difficile à prévoir étant donné les risques de nouveaux blocages", affirme à 'Bloomberg' Daniel Hynes, stratège matières premières chez Australia & New Zealand Banking Group, "mais je pense que nous avons déjà vu le pire".