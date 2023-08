Pétrole : le Brent repasse les 85$

Les cours du brut progressent pour une troisième séance consécutive, les signes de resserrement du marché physique compensent les craintes croissantes...

(Boursier.com) — Les cours du brut progressent pour une troisième séance consécutive, les signes de resserrement du marché physique compensent les craintes croissantes sur la demande en Chine et aux États-Unis. Le baril de Brent (échéance octobre) avance de 0,7% à 85,4$ à Londres, portant ses gains depuis la clôture de mercredi dernier à plus de 2%. Le Brent, comme le WTI, ont malgré tout mis fin à une séquence de sept semaines de progression la semaine dernière avec une perte hebdomadaire de 2%, plombés par les multiples signes de ralentissement de l'activité en Chine et la possibilité de nouvelles augmentations des taux d'intérêt aux Etats-Unis qui continue de jeter une ombre sur les perspectives de la demande.

"Les perspectives de croissance chinoise suscitent des inquiétudes sur la demande alors que le marché du pétrole brut, y compris divers marchés de produits raffinés, reste exceptionnellement tendu", indique à 'Bloomberg' Arne Lohmann Rasmusen, responsable de la recherche chez A/S Global Risk Management. "Le déport accru indique que le marché au comptant est serré". "Nous constatons toujours un équilibre pétrolier serré pour le reste de l'année, ce qui suggère que les prix ont encore une marge de progression", ajoute Warren Patterson, responsable de la recherche sur les matières premières chez ING.

Malgré ses difficultés économiques, la Chine puise dans des stocks record accumulés plus tôt cette année alors que les raffineurs réduisent leurs achats après que les prix eurent grimpé au-dessus de 80 dollars le baril en raison des réductions d'approvisionnement mises en oeuvre par l'Opep+. Les expéditions de l'Arabie saoudite vers la Chine en juillet ont chuté de 31% par rapport à juin tandis que la Russie, avec son brut à prix réduit, est restée le plus grand fournisseur du géant asiatique, selon les données des douanes chinoises. "À moins qu'il n'y ait une récession et que la demande ne ralentisse ou ne chute, l'OPEP+ est aux commandes", selon Stefano Grasso, gestionnaire de portefeuille principal chez 8VantEdge à Singapour.