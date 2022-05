Pétrole : le Brent frôle les 120$, anticipant l'embargo de l'UE sur le brut russe

Afin de rallier la Hongrie à leur plan, les pays de l'UE, réunis en sommet lundi et mardi à Bruxelles, pourraient décider de bloquer les importations de pétrole russe, a l'exception des livraisons par oléoducs.

(Boursier.com) — Les cours du pétrole ont fini la semaine à la hausse, alors que les investisseurs anticipent une solide demande de carburants aux Etats-Unis, où la saison des congés d'été approche, ainsi qu'en Chine, où les confinement liés au Covid sont progressivement levés.

En outre, les dirigeants de l'Union européenne, qui se réuniront lundi et mardi en sommet à Bruxelles, s'efforçaient vendredi de trouver un compromis pour mettre en oeuvre leur embargo sur le pétrole russe, que la Hongrie a jusqu'ici refusé d'appliquer.

Vendredi soir, le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de juillet) a gagné 0,9% à 115,07$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord d'échéance juillet a pris 1,7% à 119,40$. Les deux variétés de brut ont gagné environ 2% cette semaine.

Les livraisons russes par oléoducs seraient exclues de l'embargo

Afin de rallier la Hongrie à leur plan, les pays de l'UE pourraient décider de bloquer les importations de pétrole russe, a l'exception des livraisons par oléoducs (qui alimentent notamment la Hongrie), selon plusieurs responsables cités vendredi par 'Reuters'.

Selon le "think tank" Bruegel, basé à Bruxelles, environ un quart du pétrole russe vendu aux 27 pays membres de l'UE est livré par oléoduc. L'oléoduc Droujba, notamment, traverse la Slovaquie, la République tchèque et la Hongrie, les trois pays de l'UE les plus dépendants du brut russe et qui auront le plus de mal à trouver des solutions alternatives.

"L'idée est de scinder l'embargo pétrolier entre livraisons par oléoducs et livraisons par voie maritime", a déclaré un responsable cité par 'Reuters'. "Les livraisons par oléoducs seraient exemptées de sanctions le temps de trouver des alternatives", a-t-il ajouté. Selon un autre responsable, un accord pourrait être scellé dimanche par les ambassadeurs des Etats membres de l'UE à Bruxelles, juste avant le sommet des dirigeants prévu lundi et mardi.

Vers un baril de Brent à 150$ ?

Les analystes de Bank of America Global Research ont estimé dans une note publiée vendredi, que le baril de Brent de mer du Nord pourrait dépasser les 150$ en cas de forte diminution des exportations du pétrole russe.

Peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février dernier, le baril de Brent avait dépassé 139$ le 9 mars, au plus haut depuis 2008, et celui du WTI était monté jusqu'à 130,5$.

"Avec notre objectif de 120 dollars le baril de Brent maintenant en vue, nous pensons qu'une forte contraction des exportations de pétrole russe pourrait (...) pousser le Brent bien au-delà des 150 dollars le baril", a déclaré BofA dans sa note.

Pas de pénurie en France, mais de nouvelles hausses des prix des carburants en vue

La Russie, plus 2e exportateur mondial de pétrole, produit environ 11 millions de barils par jour de brut, dont un peu plus de 5 millions sont exportés. Le pays exporte aussi 1,5 mbj de gazole, dont les pays européens, et notamment la France, sont gros consommateurs.

La Russie représente ainsi 10 à 12% des importations françaises de pétrole brut et 20 à 25% des importations de gazole en France, selon l'Ufip, l'organisme représentant les industriels français du secteur.

Le président de l'Ufip, Olivier Gantois, a estimé vendredi dans un entretien à l'agence AFP que la France ne devrait pas subir de pénurie de carburant liée à un embargo russe, mais que les prix pourraient encore augmenter en raison du changement des sources d'approvisionnement qui en découlerait.