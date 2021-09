Pétrole : le Brent flirte avec les 80 dollars

Les cours du brut poursuivent leur marche en avant ce lundi avec un baril de brut léger américain qui évolue autour des 75 dollars et un Brent qui se...

(Boursier.com) — Les cours du brut poursuivent leur marche en avant ce lundi avec un baril de brut léger américain qui évolue autour des 75 dollars et un Brent qui se rapproche de la barre des 80$, au plus haut niveau depuis octobre 2018. Alors que la demande d'or noir reste soutenue avec la reprise de l'économie mondiale, les tensions sur l'offre se sont accentuées ces dernières semaines après l'ouragan Ida dans le golfe du Mexique et en Louisiane fin août, qui a perturbé la production, le raffinage et la distribution aux Etats-Unis. Mercredi, l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) a ainsi fait état d'une nouvelle diminution des stocks pétroliers, pour la septième semaine consécutive. Par ailleurs, la flambée des cours du gaz s'est répercutée sur le pétrole, une partie de la demande d'énergie se reportant sur l'or noir, devenu par comparaison plus compétitif.

L'OPEP+ doit se réunir le 4 octobre pour revoir sa politique de production après avoir, jusqu'ici, maintenu une augmentation graduelle de son offre de 400.000 barils par jour au cours des derniers mois malgré la vigueur de la consommation de brut. Dans son dernier rapport mensuel, l'Opep avait d'ailleurs relevé ses prévisions de demande pour l'an prochain.

Le pétrole "continue d'être soutenu par des préoccupations plus larges concernant le resserrement des marchés de l'énergie", affirme à 'Bloomberg' Warren Patterson, responsable de la stratégie matières premières chez ING Groep. "La demande semble être plus forte que prévu à court terme... Si les prix continuent d'augmenter d'ici la réunion, je n'exclurais pas la possibilité d'un assouplissement encore plus agressif (ndlr : de l'Opep+)".

A l'aube du dernier trimestre et de l'entrée dans la période hivernale dans l'hémisphère nord, plusieurs spécialistes ont revu leurs prévisions à la hausse pour la fin d'année. Compte tenu d'un déséquilibre du marché plus important que prévu jusqu'ici, Goldman Sachs a par exemple relevé ses prévisions pour le Brent de 10 dollars, à 90 dollars le baril.

Le WTI pour livraison novembre gagne actuellement 1,4% à 75$ sur le Nymex tandis que le baril de Brent de la mer du Nord de même échéance prend 1,3% à 79,2$ à Londres.