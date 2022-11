Pétrole : le Brent bientôt de retour au-dessus des 100 dollars ?

Le retour du Brent à 100 dollars, une simple question de jours ? En retrait de 0,6% à 97,3 dollars à Londres, le baril de Brent (échéance janvier)...

(Boursier.com) — Le retour du Brent à 100 dollars, une simple question de jours? En retrait de 0,6% à 97,3 dollars à Londres, le baril de Brent (échéance janvier) consolide légèrement après avoir franchi en séance les 99,5$ lundi. Les cours du brut restent soutenus par un potentiel déficit d'offre après la baisse de production de l'Opep+ et à quelques semaines de l'entrée en vigueur des nouvelles sanctions de l'Union européenne sur les exportations de pétrole russe. L'embargo européen sur l'huile russe pourrait réduire la production du pays de près de 20% d'ici le début de l'année prochaine, selon l'Agence internationale de l'énergie.

Dans les semaines qui ont suivi la décision de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses alliés de réduire leur production de 2 millions de barils par jour en novembre, les retombées politiques ont été intenses. Mais alors que la demande de pétrole s'est avérée "nettement inférieure" aux attentes, selon le groupe Vitol, en raison notamment de la situation sanitaire toujours tendue en Chine, et que la consommation de carburant "baisser" alors que l'économie mondiale s'affaiblit, la décision du cartel semble jusqu'ici s'avérer payante.

"Je pense que l'Opep+ est très satisfaite de la stabilisation du Brent dans les 90$", explique à 'Bloomberg' Helge Andre Martinsen, analyste senior chez DNB Bank à Oslo. Mais "il y a un risque réel de resserrement excessif dans les trois à cinq prochains mois".

Au lieu de la pénurie potentielle de brute qui était redoutée il y a quelques mois, les marchés mondiaux sont désormais confrontés à un excédent ce trimestre, selon le secrétaire général de l'OPEP, Haitham al Ghais, cité par l'agence. "Du point de vue de quelqu'un qui veut être préventif sur les équilibres, vous seriez probablement heureux d'avoir coupé quand vous l'avez fait", souligne Paul Horsnell, responsable de la recherche sur les matières premières à la Standard Chartered Bank.

L'équilibre reste néanmoins fragile. Comme on a pu l'observer ces derniers jours, le moindre signe d'une réouverture plus marquée de l'économie chinoise en cas de relâchement des restrictions sanitaires peut provoquer une vive remontée des prix des matières premières, pétrole en tête. D'autant que les stocks de pétrole sont nettement inférieurs aux niveaux moyens et que l'embargo sur l'or noir russe se profile. "Le Brent flirte à nouveau avec 100 $", affirme Christof Ruhl, analyste au 'Center on Global Energy Policy' de l'Université de Columbia. "C'est exactement là où personne dans les pays consommateurs - des banques centrales luttant contre l'inflation aux ministères des finances voulant éviter une récession à un public qui soutient l'Ukraine contre la Russie - ne voulait le voir".

La prochaine réunion de l'Opep+ est programmée le 4 décembre, un jour avant l'entrée en vigueur de l'embargo européen sur le pétrole russe. Nul doute que les débats sur la prochaine ligne de conduite à adopter devraient être intenses.