Pétrole : le Brent au plus haut depuis fin 2014

Environnement porteur pour l'or noir...

(Boursier.com) — En hausse de plus de 10% depuis le premier janvier, le baril de Brent évolue au plus haut depuis la fin 2014, au-dessus des 86$ à Londres. Outre un moindre impact de la pandémie de coronavirus sur la demande de carburant, malgré l'envolée des contaminations au variant Omicron, le baril de pétrole est également soutenu depuis plusieurs semaines par les difficultés d'exploitation rencontrées par plusieurs grands pays producteurs. "Nous voyons que certains des principaux producteurs, notamment le Nigeria, la Libye et aussi l'Équateur, connaissent de graves perturbations au niveau de l'approvisionnement", expliquait la semaine passée Fatih Birol, directeur exécutif de l'AIE.

"Il existe une véritable conviction que la demande physique continuera de dépasser l'offre", affirme à 'Bloomberg', Tamas Varga, analyste chez PVM Oil Associates Ltd. "Du côté de la demande, l'hiver froid en Amérique du Nord est l'un des principaux facteurs. De légers symptômes pour les contaminés au variant Omicron et l'espoir que l'augmentation rapide des cas est sur le point de s'atténuer ont également contribué à la vigueur (ndlr : du brut)".

"Le sentiment haussier se poursuit car (le groupe de producteurs) l'OPEP+ ne fournit pas suffisamment d'approvisionnement pour répondre à une forte demande mondiale", indique pour sa part à 'Reuters' Toshitaka Tazawa, analyste chez Fujitomi Securities. Le cartel et ses alliés assouplissent progressivement les réductions de production mises en oeuvre lorsque la demande d'or noir s'est effondrée en 2020. Mais, compte tenu d'un manque d'investissements, de nombreux petits producteurs ne peuvent pas augmenter l'offre et d'autres hésitent à remettre trop de pétrole sur un marché bancal.

En outre, la politique Covid-Zero employée par la Chine garantira probablement qu'il n'y aura pas d'épidémie d'Omicron suffisamment importante pour y réduire considérablement l'utilisation de produits pétroliers, note de son côté Mike Muller, responsable de la région Asie chez Vitol. D'autant que la Banque centrale chinoise semble bien décider à combattre tout ralentissement de l'économie domestique. Pour la première fois depuis avril 2020, la Banque populaire de Chine (BPC) a abaissé son taux de facilité de crédit à moyen terme, à 2,85%. La BPC a également ramené le taux d'intérêt de ses opérations de prise en pension à sept jours de 2,20% à 2,10%. "La réduction de 10 points de base a été plus importante que prévu, ce qui suggère que les autorités sont devenues plus préoccupées par la faiblesse de l'économie", souligne Carlos Casanova, économiste chez l'Union Bancaire Privée à Hong Kong.

Enfin, le contexte géopolitique très tendu dans certaines régions de la planète (Ukraine en tête) entretient également la phase haussière du brut.