Pétrole : le baril tente un rebond après son spectaculaire plongeon

L'heure est à la chasse aux bonnes affaires...

(Boursier.com) — Le baril remonte timidement en ce début de journée en Europe au lendemain d'une véritable dégringolade. Le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate) et le baril de Brent de la mer du Nord ont plongé de 8,2% et 9,5% mardi, revenant sous la barre des 100 dollars pour la première fois depuis avril. Les craintes relatives à une éventuelle récession mondiale et son impact sur la consommation d'or noir sont à l'origine de ces ventes massives sur le brut alors qu'une série d'indicateurs en Europe ont confirmé le net ralentissement de l'activité sur le Vieux continent.

Pour certains, dont Goldman Sachs, ce plongeon apparaît toutefois exagéré alors que la consommation mondiale dépasse l'offre et que les stocks sont sur des niveaux extrêmement bas. "Alors que les chances d'une récession augmentent effectivement, il est prématuré de voir le marché pétrolier succomber à de telles inquiétudes", affirment les analystes de la banque d'affaires. "L'économie mondiale est toujours en croissance, la hausse de la demande de pétrole cette année devant nettement dépasser la croissance du PIB".

"Les prix augmenteront une fois que nous aurons dépassé cette crise actuelle du risque", note pour sa part Wayne Gordon, stratège matières premières et devises chez UBS Wealth Management. "Nous avons vu un certain nombre de problèmes en Afrique du Nord, nous avons vu l'OPEP manquer potentiellement ses objectifs de production. Et quand on regarde même la demande, elle continue de rester robuste, voire de s'améliorer", a indiqué le spécialiste dans un entretien accordé à 'Bloomberg TV'.

D'autres observateurs se montrent plus circonspects à l'image de Citigroup qui a averti lundi que les cours pourraient retomber sous les 70$ le baril d'ici la fin de l'année. "Bien que le pétrole brut soit toujours confronté au problème d'une pénurie d'approvisionnement, les facteurs clés qui ont conduit à la forte vente de pétrole d'hier demeurent", affirme pour sa part Leon Li, analyste chez CMC Markets. "Ainsi, le rebond d'aujourd'hui pourrait être une correction à court terme pour les baissiers et les prix du pétrole devraient rester sous pression dans un avenir proche".

Le raffermissement du dollar a également pesé sur les prix des matières premières hier alors qu'un billet vert plus fort rend les commodities, comme le pétrole, plus chères pour les détenteurs d'autres devises.

Ce matin, alors que l'actualité sectorielle est marquée par le décès du secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, Mohammed Barkindo, les cours rebondissent légèrement, les tensions sur l'offre l'emportant temporairement sur les craintes d'une dégradation marquée de la demande. Le baril de WTI pour livraison août avance de 1,2% à 100,7$ sur le Nymex tandis que le baril de Brent (échéance septembre) progresse de 1,6% à 104,3$ à Londres.